Revolución genética: hallada una forma de editar el ADN de embriones humanos sin dañar los cromosomas

Un grupo internacional de científicos ha dado un paso revolucionario en la edición del genoma de embriones humanos. Investigadores de la Universidad de Columbia, la Universidad Nacional de Seúl y la Academia Checa de Ciencias han probado con éxito una nueva tecnología que, a diferencia de los métodos tradicionales, no daña la estructura de los cromosomas. Este descubrimiento lleva la seguridad del tratamiento de enfermedades hereditarias a nivel fetal a una nueva etapa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el estudio, los genetistas compararon dos enfoques diferentes: el sistema clásico CRISPR/Cas9 y los editores de bases de adenina (ABE). Resultó que la tecnología CRISPR/Cas9, utilizada durante muchos años, crea roturas de doble cadena en el ADN, lo que provoca la pérdida de partes de los cromosomas o mutaciones inesperadas en las células embrionarias. Tales defectos pueden causar la interrupción del desarrollo embrionario o provocar graves enfermedades genéticas.

Un nuevo mecanismo de edición segura

La tecnología ABE recién aplicada permite realizar cambios puntuales en la composición del ADN. En este proceso, la integridad del cromosoma no se ve comprometida, lo que garantiza el desarrollo estable del embrión. Para el experimento, los científicos seleccionaron el gen PCSK9, que regula los niveles de colesterol, y los genes HBG1/2 responsables de la síntesis de hemoglobina. Los resultados mostraron que el proceso de "desactivación" de genes utilizando ABE fue completamente seguro.

Los investigadores utilizaron métodos complejos para verificar la precisión de los resultados. Mediante análisis de chips SNP y Digenome-seq, se demostró la integridad de los cromosomas 1 y 11 en cada célula editada. Según los datos estadísticos, la superioridad de la tecnología ABE en términos de seguridad también ha sido confirmada matemáticamente (p < 0.00001), bu esa genetik aralashuv endi "halokatli" emasligini anglatadi.

Nuevas perspectivas para la medicina

Este descubrimiento es de gran importancia en la medicina reproductiva, especialmente en los programas de FIV (fecundación in vitro). Con el nuevo método, es posible:

Aumentar el número de embriones sanos en familias con enfermedades hereditarias graves;

Realizar profilaxis genética para prevenir enfermedades cardiovasculares;

Crear modelos precisos para un estudio más profundo de la biología del desarrollo humano.

También se descubrió que las células madre embrionarias obtenidas durante el estudio conservaron todas sus propiedades necesarias. Esto servirá como una base confiable para cultivar diversos tejidos y crear nuevos medicamentos para tratar enfermedades complejas en el futuro.

Sin embargo, los expertos enfatizan que pasará algún tiempo antes de que este método se aplique en la práctica clínica. El principal problema actual es el mosaicismo genético, es decir, los diferentes grados de edición en distintas células dentro de un mismo embrión. No obstante, los científicos han pasado de la pregunta "¿Es posible editar un embrión sin causar daños?" a la etapa de "¿Cómo se puede controlar completamente la edición?"