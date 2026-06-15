SpaceX acelera el proyecto Starship: han comenzado los preparativos para la misión Flight 13

SpaceX, liderada por Elon Musk, continúa mejorando su enorme sistema de cohetes Starship. Tras el éxito del vuelo de prueba Flight 12, los ingenieros han centrado su atención en la próxima misión Flight 13. El Super Heavy Booster 20 y la nave Ship 40 destinados a este vuelo ya han superado hitos técnicos críticos y se preparan para pruebas de encendido estático. Así lo informa Ixbt.com .

El Booster 20 ha completado su ciclo de pruebas criogénicas en el sitio de pruebas de Massey’s. El programa constó de tres etapas, durante las cuales los especialistas verificaron primero la presión en las líneas de combustible y los tanques utilizando nitrógeno y oxígeno. Cabe señalar que el prototipo Booster 18 se perdió durante una prueba similar anteriormente. Esta vez, las verificaciones salieron según lo esperado, confirmando la integridad estructural del sistema.

En la siguiente etapa, el propulsor se llenó completamente con combustible criogénico: el tanque de oxígeno líquido se llenó con la sustancia correspondiente y el tanque de metano con nitrógeno líquido. El cohete se mantuvo a una temperatura extremadamente baja durante varias horas, lo que permitió probar el rendimiento de las válvulas y otros equipos en condiciones extremas. En la fase final, se realizaron operaciones de reabastecimiento parcial y purga con gas frío.

Actualizaciones técnicas e infraestructura

Actualmente, el Booster 20 ha sido devuelto a las instalaciones de ensamblaje Mega Bay 1, donde se están instalando 33 motores Raptor. Los expertos estiman que este propulsor no regresará a la plataforma de lanzamiento antes de mediados de julio. Sin embargo, se espera que sus pruebas de encendido estático sean mucho más cortas que las del modelo anterior, el Booster 19. SpaceX podría limitarse a una prueba estática final encendiendo todos los motores simultáneamente.

La nave Ship 40 está mucho más avanzada en sus preparativos. Tras haber superado las pruebas criogénicas en mayo, el aparato fue equipado con seis motores Raptor a principios de junio. En los próximos días, está previsto trasladar la nave al complejo de lanzamiento, donde se realizarán las pruebas de encendido estático de los motores. Después, la nave regresará al hangar de ensamblaje para la instalación de la carga útil.

Paralelamente, se está modernizando la infraestructura del puerto espacial Starbase. Los ingenieros han reemplazado las secciones de guía de los manipuladores mecánicos "chopsticks" diseñados para atrapar los propulsores Super Heavy en el aire. Las nuevas estructuras son significativamente más ligeras gracias a recortes tecnológicos especiales. Además, se están inspeccionando los sistemas móviles de la torre para reducir el impacto de las vibraciones.

Según ixbt.com, a través de estas misiones, SpaceX no solo busca mejorar la técnica, sino también aumentar la velocidad de reacondicionamiento y mantenimiento. Las misiones Flight 13 y la siguiente, Flight 14, serán cruciales para llevar el sistema Starship a su plena capacidad orbital.