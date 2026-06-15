Corea del Sur quiere iniciar una nueva «edad de oro» en el mercado de semiconductores

El gobierno de Corea del Sur está dando un paso estratégico para consolidar su liderazgo en el mercado global de chips. Se espera que se asignen casi quinientos millones de dólares como parte de un programa a gran escala para apoyar el desarrollo y la producción de semiconductores de potencia de próxima generación. Se prevé que esta iniciativa sea un hito no solo para el crecimiento económico, sino también para garantizar la independencia tecnológica. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se planea destinar un total de 750 mil millones de wones (aproximadamente 494 millones de dólares) bajo el proyecto Ultra-Innovation Economy. De esta cantidad, 500 mil millones de wones se gastarán directamente en investigación y desarrollo (R&D). Las tareas principales de este programa se definieron en una reunión presidida por el viceprimer ministro y ministro de Economía, Choi Sang-mok.

Inteligencia artificial y eficiencia energética

El enfoque principal del gobierno se centra en los semiconductores diseñados para data-centers e infraestructura de AI. Según ixbt.com, dichos componentes son responsables del procesamiento y distribución de energía eléctrica, afectando directamente la eficiencia energética y la fiabilidad de los sistemas de servidores. Esto permite ahorrar enormes recursos utilizados al ejecutar ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje.

En el centro del programa se encuentran tecnologías basadas en carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN). En comparación con las soluciones tradicionales de silicio, estos materiales permiten crear dispositivos más eficientes capaces de operar a voltajes, temperaturas y frecuencias más altos. Se pretende que estas tecnologías se conviertan en un pilar clave de la economía del país en el futuro, al igual que los chips de memoria DRAM.

Nuevas direcciones industriales

Los semiconductores de potencia de próxima generación se utilizan ampliamente no solo en el sector de TI, sino también en otras industrias estratégicas. En particular, se espera que revolucionen las siguientes áreas:

Energía y fuentes renovables;

Vehículos eléctricos y sistemas de transporte modernos;

Robótica y fabricación automatizada;

Aviación e industria de defensa.

Las autoridades surcoreanas pretenden crear un ciclo de producción completo dentro del país. Esto incluye el proceso desde el desarrollo de materiales y componentes hasta el ensamblaje de módulos terminados. Tal enfoque sirve para introducir desarrollos científicos en la producción en serie más rápidamente y aumentar la competitividad de la industria local.

Actualmente, Corea del Sur ocupa posiciones de liderazgo en el mercado mundial de chips de memoria DRAM. A través del nuevo programa, el país busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros y mantener su dominio absoluto en el mercado global de chips. Estas inversiones fortalecerán aún más la posición de las empresas coreanas en el suministro de componentes críticos necesarios para gigantes como NVIDIA o Apple en el futuro.