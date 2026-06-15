La startup Orbio recauda 21 millones de dólares para contratar empleados del sector servicios

La tecnología de IA está revolucionando la gestión no solo del personal de oficina, sino también de los trabajadores de primera línea en el sector servicios. La startup Orbio, fundada por Sergi Bastardas, quien cuenta con una década de experiencia en grandes empresas como Amazon y Colvin, ha alcanzado un nuevo hito en este campo. La compañía anunció que ha recaudado 21 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Dawn Capital. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El proyecto Orbio se especializa en automatizar los procesos de contratación e integración (onboarding) para trabajadores en sectores como el comercio minorista, la logística y la salud, quienes a menudo ni siquiera tienen direcciones de correo electrónico corporativas. La startup utiliza agentes de IA especializados, lo que reduce drásticamente la burocracia en la gestión de recursos humanos.

Agentes de IA: Maria, Daniel y Claire

La plataforma Orbio cuenta con agentes digitales llamados Maria, Daniel y Claire. Estos agentes no son solo software, sino sistemas inteligentes que realizan entrevistas con los candidatos, evalúan sus habilidades y realizan un seguimiento diario después de ser contratados. Según los informes, el número de candidatos contratados en empresas como The Stepping Stones Group ha aumentado un 20 por ciento utilizando este sistema.

La singularidad de estos agentes radica en su capacidad para compartir información entre sí. Por ejemplo, se analizan las razones de la renuncia de un empleado y se ajustan los criterios de selección de candidatos para la próxima vez. Esto ayuda a garantizar la estabilidad en sectores con alta rotación de personal.

Poner fin a los métodos antiguos

Según Sergi Bastardas, su principal competidor no son otras startups, sino sistemas de gestión obsoletos que todavía dependen de hojas de cálculo de Excel y llamadas telefónicas. Actualmente, los servicios de Orbio son utilizados por grandes corporaciones como Poke y YUM! Brands, propietaria de Pizza Hut, Taco Bell y KFC.

Los 21 millones de dólares recién recaudados se destinarán a crear más agentes de IA y a mejorar el software. Hoy en día, 2.700 millones de personas en todo el mundo trabajan en el sector servicios, y el fundador de Orbio enfatiza que la "era de la IA" para este segmento apenas comienza.

Según ixbt.com, la empresa ha logrado recaudar un total de 26 millones de dólares en inversiones hasta la fecha. También se espera la entrada de tales tecnologías en el mercado, ya que los sectores de restauración y logística se están desarrollando rápidamente y la necesidad de automatizar la gestión de personal está aumentando.