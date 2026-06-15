Kazajistán construirá el mayor clúster de inteligencia artificial de Asia Central basado en chips NVIDIA

El gobierno de Kazajistán ha dado un gran paso hacia el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial (IA). El país ha firmado un paquete de acuerdos con las empresas estadounidenses Firebird y NVIDIA por un valor total de 10 mil millones de dólares. Como parte de este proyecto, se construirá el clúster de computación más grande de la región, lo que se considera un movimiento estratégico para convertir a Kazajistán en un centro digital para Eurasia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acuerdo se anunció tras una reunión entre el Primer Ministro de Kazajistán, Olzhas Bektenov, y el vicepresidente de NVIDIA, Rev Lebaredyan, junto con los fundadores de Firebird. El objetivo principal del proyecto es crear un centro de computación de alto rendimiento basado en 100.000 procesadores gráficos NVIDIA de última generación. Se espera que un proyecto de esta magnitud sea uno de los complejos tecnológicos más singulares no solo en Asia Central, sino también a escala mundial.

“Data Center Valley” y potencia masiva

El elemento central del programa será el proyecto “Data Center Valley”, que se ubicará en la ciudad de Ekibastuz, en la región de Pavlodar. Aquí se planea la construcción de un gran campus con un potencial energético de hasta 1 GW. Ya se ha asignado una superficie de 1,4 mil hectáreas para la construcción, que servirá para albergar los servidores de los gigantes tecnológicos mundiales.

Según el ministro de Desarrollo Digital de Kazajistán, Zhaslan Madiyev, las inversiones permitirán instalar la última generación de aceleradores de NVIDIA, incluidas las plataformas GB300 y Vera Rubin. Estas tecnologías representan la próxima generación de sistemas de IA, proporcionando una velocidad sin precedentes en el entrenamiento de redes neuronales complejas y el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Eficiencia económica y objetivos estratégicos

Según las estimaciones del gobierno, el lanzamiento de este proyecto traerá beneficios significativos a la economía del país. Los resultados esperados son los siguientes:

Aumentar los ingresos anuales por exportaciones a al menos 3 mil millones de dólares;

Crear nuevos empleos de alta tecnología;

Atraer a empresas tecnológicas internacionales al mercado nacional;

Lograr el liderazgo en infraestructura digital regional.

El Primer Ministro Olzhas Bektenov enfatizó que el desarrollo de la IA y la infraestructura digital es una de las prioridades estratégicas del país. Según él, la tarea principal del proyecto es crear un entorno favorable para los servicios digitales globales y las grandes plataformas tecnológicas internacionales.

Si este proyecto se implementa en la escala anunciada, Kazajistán poseerá uno de los complejos de computación más potentes del mundo. Esto impulsará significativamente la posición del país en la competencia global entre naciones por las capacidades de IA. Según Ixbt.com, dicha infraestructura también podría abrir puertas a la cooperación digital y nuevas oportunidades tecnológicas para los países vecinos de la región, incluido Uzbekistán.