Minix presenta el mini-PC ER939-AI Pro basado en la plataforma AMD Strix Halo

Mientras aumenta la demanda de dispositivos compactos en el mercado de la tecnología informática, Minix ha presentado su nuevo buque insignia: el modelo ER939-AI Pro. Este mini-PC atrae la atención de los especialistas no solo por su tamaño reducido, sino también por especificaciones técnicas que superan a muchas estaciones de trabajo fijas. Así lo informa Ixbt.com noticia indica.

La principal característica del dispositivo es que está construido sobre la plataforma AMD Strix Halo. En el centro del sistema se encuentra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 de última generación. Según Ixbt.com, este procesador garantiza una alta eficiencia en tareas de inteligencia artificial y cargas gráficas pesadas. Esto convierte al modelo ER939-AI Pro no solo en un ordenador de oficina, sino en una herramienta de trabajo móvil para diseñadores e ingenieros profesionales.

Memoria y velocidad sin precedentes

Los ingenieros de Minix no aceptaron compromisos en cuanto a la memoria. El dispositivo está equipado con 128 GB de RAM LPDDR5X-8533. Esta cifra se considera muy alta incluso para los portátiles gaming y estaciones de trabajo más modernos. Para el almacenamiento de datos, se ha instalado un SSD de 2 TB, y los usuarios pueden utilizar adicionalmente dos ranuras M.2 2280 PCIe Gen4 x4.

Visualmente, el dispositivo cuenta con un chasis metálico en color blanco plateado. Su volumen es de solo 2,75 litros. Pensando en la comodidad de uso, los fabricantes han instalado un asa especial en la parte superior de la carcasa, lo que facilita significativamente el traslado del ordenador de un lugar a otro.

Puertos ampliados y capacidades de red

El conjunto de interfaces seguramente sorprenderá al usuario. El dispositivo es compatible con los estándares modernos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Uno de los aspectos más importantes es la presencia de dos puertos de red 10GbE, lo cual es muy útil para servidores o redes locales que trabajan con grandes volúmenes de datos.

La conectividad se proporciona a través de los siguientes puertos:

Puerto USB-C con velocidad de 40 Gbps;

USB-A que soporta velocidades de hasta 10 Gbps;

Salidas de vídeo HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4;

Ranura para tarjetas de memoria SD 4.0 UHS-II;

Conectores de audio de 3,5 mm.

En el mercado de Uzbekistán, los mini-PC con un rendimiento tan alto suelen ser populares entre los editores de vídeo y los especialistas en IT. Se espera que el Minix ER939-AI Pro, con su compacidad y potencia, sea un competidor serio para dispositivos como el Apple Mac Studio. Por ahora, se esperan más detalles sobre la fecha de venta oficial y el precio.