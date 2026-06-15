Minix presenta el mini-PC ER939-AI Pro basado en la plataforma AMD Strix Halo

·20·Tecnología
Minix presenta el mini-PC ER939-AI Pro basado en la plataforma AMD Strix Halo

Mientras aumenta la demanda de dispositivos compactos en el mercado de la tecnología informática, Minix ha presentado su nuevo buque insignia: el modelo ER939-AI Pro. Este mini-PC atrae la atención de los especialistas no solo por su tamaño reducido, sino también por especificaciones técnicas que superan a muchas estaciones de trabajo fijas. Así lo informa Ixbt.com noticia indica.

La principal característica del dispositivo es que está construido sobre la plataforma AMD Strix Halo. En el centro del sistema se encuentra el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 de última generación. Según Ixbt.com, este procesador garantiza una alta eficiencia en tareas de inteligencia artificial y cargas gráficas pesadas. Esto convierte al modelo ER939-AI Pro no solo en un ordenador de oficina, sino en una herramienta de trabajo móvil para diseñadores e ingenieros profesionales.

Memoria y velocidad sin precedentes

Los ingenieros de Minix no aceptaron compromisos en cuanto a la memoria. El dispositivo está equipado con 128 GB de RAM LPDDR5X-8533. Esta cifra se considera muy alta incluso para los portátiles gaming y estaciones de trabajo más modernos. Para el almacenamiento de datos, se ha instalado un SSD de 2 TB, y los usuarios pueden utilizar adicionalmente dos ranuras M.2 2280 PCIe Gen4 x4.

Visualmente, el dispositivo cuenta con un chasis metálico en color blanco plateado. Su volumen es de solo 2,75 litros. Pensando en la comodidad de uso, los fabricantes han instalado un asa especial en la parte superior de la carcasa, lo que facilita significativamente el traslado del ordenador de un lugar a otro.

Puertos ampliados y capacidades de red

El conjunto de interfaces seguramente sorprenderá al usuario. El dispositivo es compatible con los estándares modernos Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Uno de los aspectos más importantes es la presencia de dos puertos de red 10GbE, lo cual es muy útil para servidores o redes locales que trabajan con grandes volúmenes de datos.

La conectividad se proporciona a través de los siguientes puertos:

  • Puerto USB-C con velocidad de 40 Gbps;
  • USB-A que soporta velocidades de hasta 10 Gbps;
  • Salidas de vídeo HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4;
  • Ranura para tarjetas de memoria SD 4.0 UHS-II;
  • Conectores de audio de 3,5 mm.
En el mercado de Uzbekistán, los mini-PC con un rendimiento tan alto suelen ser populares entre los editores de vídeo y los especialistas en IT. Se espera que el Minix ER939-AI Pro, con su compacidad y potencia, sea un competidor serio para dispositivos como el Apple Mac Studio. Por ahora, se esperan más detalles sobre la fecha de venta oficial y el precio.

MinixAMD RyzenMini-PCTecnologíaStrix Halo
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Moscú renueva completamente su flota de tranvías: movimiento autónomo y tecnologías sin conductorMoscú renueva completamente su flota de tranvías: movimiento autónomo y tecnologías sin conductorHoy, 14:55Hermeticidad del Soyuz MS-29 probada con éxito en BaikonurHermeticidad del Soyuz MS-29 probada con éxito en BaikonurHoy, 14:51Reino Unido prohibirá las redes sociales para menores de 16 añosReino Unido prohibirá las redes sociales para menores de 16 añosHoy, 14:50T-Bank lanza servicio especial de venta de viviendas nuevas en su aplicación móvilT-Bank lanza servicio especial de venta de viviendas nuevas en su aplicación móvilHoy, 14:24Galactic Energy revela las causas del accidente del cohete Ceres-2Galactic Energy revela las causas del accidente del cohete Ceres-2Hoy, 13:55La startup india Sarvam se convierte en unicornio tras recaudar 234 millones de dólaresLa startup india Sarvam se convierte en unicornio tras recaudar 234 millones de dólaresHoy, 13:53
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Científicos crearon células solares 10.000 veces más delgadas que un cabello humano
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Descubren microbios que crean material de construcción a partir del suelo de Marte
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado
Smartphone Xiaomi Air cancelado: cámara de 200 MP y cuerpo ultradelgado