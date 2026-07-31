Científicos proponen apagar el fuego con nitrógeno líquido en lugar de agua

Científicos estadounidenses han propuesto un método completamente original e inesperado para combatir los incendios forestales. Según Ixbt.com, los investigadores están probando un sistema robotizado especial que funciona sin agua ni productos químicos nocivos. Se espera que este enfoque innovador sea un paso importante en la prevención de grandes catástrofes naturales en el futuro. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta idea surgió por casualidad y su historia se remonta a experimentos de laboratorio realizados en 2008. El profesor Yannis Levendis de la Universidad Northeastern y sus colegas vertieron entonces nitrógeno líquido sobre un residuo de caucho en combustión. El hecho de que el fuego se apagara casi al instante sorprendió a los científicos y sentó las bases de años de investigación científica.

El principio de funcionamiento de la tecnología revolucionaria

El mecanismo de acción de la nueva tecnología difiere radicalmente de los métodos tradicionales de seguridad contra incendios. Tan pronto como el nitrógeno líquido entra en el foco, se evapora muy rápidamente, expandiendo su volumen unas diez veces. Al hacerlo, desplaza el oxígeno necesario para el fuego y enfría instantáneamente las llamas a temperaturas bajo cero.

Los expertos explican que, una vez que la sustancia se evapora por completo, solo queda gas nitrógeno ordinario, totalmente inofensivo para el medio ambiente. Esto garantiza que no haya ningún impacto negativo en la naturaleza y la ecología. A diferencia de los agentes extintores químicos tradicionales, este método es completamente limpio.

El robot especial y sus capacidades

Para realizar pruebas prácticas, los investigadores crearon un robot compacto con chasis de Oruga. Esta máquina inteligente está equipada con tanques criogénicos y un sistema de suministro de nitrógeno líquido, y puede operar tanto en modo automatizado como por control remoto.

El proyecto se llevó a cabo en colaboración con estudiantes de la facultad de ingeniería y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore. En la etapa actual, el robot especial creado no está diseñado para combatir grandes incendios. Su función principal es detectar y eliminar a tiempo los pequeños focos en zonas difíciles y peligrosas para los rescatistas.

Actualmente, el sistema se está probando en un campo de pruebas especial que simula las condiciones de los incendios forestales típicos del oeste de Estados Unidos. En el futuro, los científicos también consideran ampliar la tecnología para crear camiones grandes con tanques criogénicos y equipos especiales de seguridad contra incendios.