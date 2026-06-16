Anunciados los nuevos precios para los portátiles MacBook Air

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Anunciados los nuevos precios para los portátiles MacBook Air

Según la información del vendedor, se han anunciado los precios actuales de los portátiles MacBook Air.

Los cálculos se basan en un tipo de cambio condicional de 1 dólar = 12 000 soums. Los precios pueden variar diariamente según el tipo de cambio y la situación del mercado.

MacBook Air M1 13,3 pulgadas (2020)

  • 8/256 GB — 699 dólares (aprox. 8,88 mln soums)

MacBook Neo 2026 (nuevo modelo)

  • 8/256 GB — 599 dólares (aprox. 7,61 mln soums)

  • 8/512 GB — 709 dólares (aprox. 9,00 mln soums)

MacBook Air M2 13,6 pulgadas (2022)

  • 8/512 GB — 789 dólares (aprox. 10,02 mln soums)

  • 16/256 GB — 819 dólares (aprox. 10,40 mln soums)

MacBook Air M3 13,6 pulgadas (2024)

  • 8/256 GB — 829 dólares (aprox. 10,53 mln soums)

  • 8/512 GB — 899 dólares (aprox. 11,42 mln soums)

  • 16/256 GB — 899 dólares (aprox. 11,42 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 059 dólares (aprox. 13,45 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 149 dólares (aprox. 14,59 mln soums)

MacBook Air M2 15 pulgadas (2023)

  • 8/512 GB — 999 dólares (aprox. 12,69 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 410 dólares (aprox. 17,91 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 700 dólares (aprox. 21,59 mln soums)

MacBook Air M3 15 pulgadas (2024)

  • 8/256 GB — 999 dólares (aprox. 12,69 mln soums)

  • 8/512 GB — 1 229 dólares (aprox. 15,61 mln soums)

  • 16/256 GB — 1 039 dólares (aprox. 13,20 mln soums)

  • 24/256 GB — 1 199 dólares (aprox. 15,23 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 319 dólares (aprox. 16,75 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 299 dólares (aprox. 16,50 mln soums)

MacBook Air M4 13 pulgadas (2025)

  • 16/256 GB — 959 dólares (aprox. 12,18 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 029 dólares (aprox. 13,07 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 549 dólares (aprox. 19,67 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 309 dólares (aprox. 16,62 mln soums)

MacBook Air M4 15 pulgadas (2025)

  • 16/256 GB — 1 099 dólares (aprox. 13,96 mln soums)

  • 16/512 GB — 1 219 dólares (aprox. 15,48 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 699 dólares (aprox. 21,58 mln soums)

  • 24/512 GB — 1 619 dólares (aprox. 20,56 mln soums)

MacBook Air M5 13 pulgadas (2026, nuevo modelo)

  • 16/512 GB — 1 039 dólares (aprox. 13,20 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 219 dólares (aprox. 15,48 mln soums)

MacBook Air M5 15 pulgadas (2026, nuevo modelo)

  • 16/512 GB — 1 229 dólares (aprox. 15,61 mln soums)

  • 16/1 TB — 1 539 dólares (aprox. 19,55 mln soums)

  • 24/1 TB — 1 889 dólares (aprox. 23,99 mln soums)


El sitio no garantiza la compra a estos precios, la información se proporciona solo con fines informativos.

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