Huawei prepara su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOS

El gigante tecnológico chino Huawei está a punto de dar un paso revolucionario en el mercado de los ordenadores personales. Según la información más reciente difundida en la red, la compañía se prepara para presentar un ordenador de sobremesa (PC) completo que funcione con su propio sistema operativo HarmonyOS. Este dispositivo es una parte fundamental de la estrategia de Huawei para abandonar totalmente Windows y fortalecer su propio ecosistema. Así lo informa Ixbt.com.

Según las imágenes filtradas, el nuevo producto se presentará en un formato clásico: un conjunto integral que incluye la torre, el monitor, el teclado y el ratón. La apariencia del dispositivo sigue el estilo minimalista y moderno característico de la marca Huawei, diseñado no solo para el hogar, sino también para entornos de oficina profesionales.

Nuevas oportunidades para el sector corporativo

La principal característica del nuevo ordenador reside en su software: una versión especial de HarmonyOS adaptada para escritorio (desktop). Este sistema cuenta con una interfaz rediseñada que permite a los usuarios una navegación más cómoda y un trabajo eficiente en modo multitarea. Según HuaweiCentral, el sistema está optimizado principalmente para clientes corporativos, como empresas, organismos gubernamentales y el sector financiero.

Por el momento, no se han revelado datos precisos sobre las especificaciones técnicas del dispositivo, especialmente sobre qué CPU o GPU estará equipado. Sin embargo, los expertos suponen que Huawei podría utilizar sus chips de la serie Kirin o colaborar con fabricantes locales. Esto serviría para garantizar la independencia tecnológica de China frente a influencias externas.

Según los planes, la presentación oficial del dispositivo fue anunciada en el marco de la HDC 2024 (Huawei Developer Conference), y se espera que sus ventas comerciales a gran escala comiencen en septiembre de este año. En julio y agosto se planean procesos de prueba en círculos cerrados.

Esta noticia también podría ser interesante para el mercado de Uzbekistán, ya que la marca Huawei ocupa uno de los primeros lugares en smartphones y equipos de red en el país. Si HarmonyOS se populariza en el mercado internacional, los usuarios locales podrían tener una alternativa viable a Windows y macOS.