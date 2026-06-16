Honor X80 Pro Max: brillo de 10 000 nits y batería de 11 000 mAh

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Honor X80 Pro Max: brillo de 10 000 nits y batería de 11 000 mAh

La compañía Honor se prepara para realizar una verdadera revolución tecnológica en el mercado de los smartphones. El conocido insider DigitalChatStation ha revelado todas las especificaciones técnicas del nuevo modelo Honor X80 Pro Max. Se espera que el dispositivo supere incluso a los flagships más caros gracias a su brillo de pantalla récord y su batería de enorme capacidad. Así lo informa Ixbt.com.

La característica principal del smartphone está relacionada con su pantalla OLED de 6,8 pulgadas. Esta pantalla cuenta con una resolución de 2788 x 1280 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Lo más sorprendente es que el brillo máximo de la pantalla alcanza los 10 000 nits en áreas específicas, y 2000 nits en toda la pantalla. Esto garantiza una visibilidad perfecta de la imagen incluso bajo la luz solar.

Seguridad de pantalla y fuente de energía potente

Pensando en la salud de los usuarios, los ingenieros de Honor han implementado la tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia de 3840 Hz en la pantalla. Esto reduce significativamente la fatiga ocular. El dispositivo funciona basado en el procesador Snapdragon 6 Gen 5, lo que asegura la eficiencia energética y un rendimiento suficiente para las tareas diarias.

En cuanto a la autonomía, el Honor X80 Pro Max aspira al liderazgo absoluto. El smartphone está equipado con una batería de 11 000 mAh y soporta la tecnología de carga rápida de 90 W. Con tal capacidad, el usuario puede pasar varios días sin buscar un cargador, lo cual es muy relevante para regiones con un desarrollo intenso de comunicación e internet móvil.

Protección y funciones inteligentes

El cuerpo del dispositivo no solo es elegante, sino que ha sido diseñado para ser ultra resistente. Está protegido bajo los estándares IP66, IP68, IP69 e incluso el más alto IP69K. Esto significa que el smartphone es totalmente resistente al polvo y a chorros de agua caliente a alta presión. Su grosor de solo 8,08 mm y un peso de 203 gramos son cifras impresionantes para una batería tan grande.

Las capacidades de la cámara tampoco han sido olvidadas. La cámara principal está equipada con un sensor de 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen (OIS). La cámara frontal tiene una resolución de 8 megapíxeles. Además, el dispositivo cuenta con un sistema inteligente que detecta en qué mano (derecha o izquierda) sostiene el usuario el smartphone, adaptando la interfaz en consecuencia.

Según la información de ixbt.com, el Honor X80 Pro Max rompe la barrera entre el segmento medio y los flagships. Aunque la fecha de presentación oficial y el precio aún no han sido anunciados, sus características ya están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

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Abror Shuhratov
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