Robinhood despide a cerca de 300 empleados: la IA ya no es una excusa

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Robinhood despide a cerca de 300 empleados: la IA ya no es una excusa

La popular plataforma financiera Robinhood anunció que recortará el 10 % de su plantilla, lo que equivale a unos 290 empleados a tiempo completo. Esta decisión es parte de la ola de despidos masivos que se ha vuelto común entre las grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, el enfoque de la dirección de Robinhood destaca por ser diferente al de muchos de sus competidores. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

En una carta enviada a los empleados, el director ejecutivo Vlad Tenev no mencionó la inteligencia artificial (AI) como motivo de los recortes. Recientemente, muchos gigantes de TI justificaban los despidos precisamente por la implementación de la AI y la automatización de procesos. Robinhood, en cambio, citó una «reestructuración estructural» y la mejora de la eficiencia operativa como razones principales.

Equipos pequeños y alto rendimiento

Según Tenev, la empresa planea abandonar la jerarquía de múltiples niveles para depender de equipos más compactos y ágiles. «No podemos seguir operando con una estructura organizativa pesada y compleja. Debemos convertirnos en un equipo muy enfocado y compacto donde cada empleado tenga la oportunidad de generar un gran impacto», escribió en su carta.

Esta tendencia se observa no solo en Robinhood, sino también en empresas como Amazon, Block, Coinbase y GitLab. Según expertos del sector, ha comenzado una era de reducción de la burocracia y de las grandes plantillas en el mundo tecnológico. Las empresas intentan corregir las consecuencias de las contrataciones excesivas (over-hiring) realizadas durante la pandemia.

Indicadores financieros y futuro

Curiosamente, Robinhood se encuentra en una situación financiera bastante sólida. Según el informe publicado en abril, los ingresos aumentaron un 15 % en el primer trimestre. Se esperan resultados positivos también para el segundo trimestre gracias al crecimiento de los servicios de suscripción y el volumen de operaciones. No obstante, los despidos le costarán a la empresa unos 28 millones de dólares.

Según ixbt.com, el uso del término AI como «máscara» para justificar despidos en el sector tecnológico está pasando de moda. Debido a la creciente percepción negativa de la inteligencia artificial en la sociedad, los directivos prefieren ahora hablar abiertamente de optimización de costes y mejora de la eficiencia.

Los pasos dados por esta plataforma reflejan los cambios en el mercado tecnológico global. Queda claro que, en el futuro, las empresas buscarán lograr más resultados con menos personal.

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Nodirbek Razzokov
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