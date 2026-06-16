Mobileye lanza su servicio de robotaxis: la filial de Intel entra en una nueva etapa

Mobileye, uno de los líderes mundiales en tecnologías de conducción autónoma, está cambiando radicalmente su estrategia. La empresa, propiedad de la corporación Intel, ha anunciado que dejará de ser un simple proveedor de tecnología para convertirse en un operador independiente de robotaxis. Este paso está destinado a fortalecer la posición de la compañía en el mercado de los vehículos autónomos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según información de ixbt.com, Mobileye planea poner en marcha su servicio de taxis sin conductor en una de las ciudades de EE. UU. en 2027. Aunque aún no se ha revelado el nombre de la ciudad, la empresa indicó que formará inicialmente una flota de 100 vehículos autónomos. Si este proyecto piloto tiene éxito, se prevé que el número de robotaxis alcance los 17 000 en los siguientes cinco años.

Un nuevo participante de la revolución tecnológica

Amnon Shashua, fundador y CEO de Mobileye, al hablar sobre el desarrollo del sector, destacó que la revolución de los robotaxis apenas comienza. Según él, esta tecnología tiene el potencial de cambiar completamente nuestra forma de viajar por el mundo. La empresa era conocida desde hace tiempo por suministrar sistemas de seguridad y chips de asistencia al conductor a los fabricantes de automóviles.

Actualmente, Mobileye suministra sus sistemas de conducción autónoma a gigantes como Volkswagen. Sin embargo, al abrir su propio servicio de operador, la empresa podría entrar en competencia directa con los clientes con los que colabora. Esta estrategia es parte del plan a largo plazo de la dirección, ya que Shashua afirmó anteriormente que es necesario pasar por la etapa de los robotaxis para alcanzar los automóviles de consumo totalmente autónomos.

Nuevo modelo de negocio y colaboración

Mobileye creará una unidad operativa separada para gestionar el nuevo servicio. Para trabajar con los clientes y recibir pedidos, la empresa utilizará la aplicación Moovit, de la cual es propietaria. Esta plataforma ya cuenta con una gran experiencia en el transporte público y el traslado de pasajeros, proporcionando la infraestructura para el nuevo servicio.

Aún no se ha confirmado oficialmente qué marcas de automóviles se utilizarán para el proyecto. No obstante, las imágenes del comunicado de prensa de la empresa muestran una versión modificada del crossover eléctrico Ora iQ, fabricada por la compañía china Great Wall Motors. Mobileye informó que solo colaborará con fábricas que produzcan plataformas "listas para la conducción autónoma".

Esta iniciativa también es de gran importancia para mercados en desarrollo como Uzbekistán. A escala global, la popularización de los servicios de robotaxis conducirá a una reducción de los costos de transporte y a un aumento de la seguridad vial. La entrada de gigantes tecnológicos como Mobileye en este mercado intensificará la competencia y acelerará la innovación.