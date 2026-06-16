Mobileye anuncia el lanzamiento de su servicio de robotaxis en EE. UU.

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Mobileye anuncia el lanzamiento de su servicio de robotaxis en EE. UU.

La empresa israelí Mobileye ha anunciado que pasará de ser un proveedor de tecnologías de conducción autónoma a un operador completo. Este gigante, filial de Intel, planea lanzar su propio servicio de robotaxis en una de las ciudades de EE. UU. en 2027. Este paso marca un giro importante en la estrategia de la compañía, situándola al nivel de competidores como Waymo y Tesla. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Por ahora, Mobileye no ha revelado en qué ciudad exactamente comenzará el servicio. En la fase inicial, durante 2027, se formará una flota de 100 vehículos sin conductor. Si el proyecto tiene éxito, la empresa aspira a ampliar su parque hasta los 17 000 robotaxis en los siguientes cinco años.

Cambio estratégico y nuevo modelo de negocio

Según una declaración de Amnon Shashua, fundador y CEO de Mobileye, la revolución de los robotaxis apenas comienza y tiene el potencial de cambiar completamente nuestra forma de viajar por el mundo. La empresa era conocida desde hace tiempo como proveedor de chips de visión computacional y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) para gigantes automotrices como Volkswagen.

Ahora, la empresa no solo quiere vender tecnología, sino también tener un lugar en el mercado de servicios. Para ello, Mobileye creará su propia división operativa. Para la gestión de clientes y pedidos, se utilizará la aplicación Moovit, propiedad de la empresa. Esta integración permitirá ofrecer un servicio cómodo y listo para el usuario.

¿Por qué robotaxis?

Amnon Shashua ya había destacado en una entrevista en 2018 que el negocio de los robotaxis era un paso crucial hacia la creación de vehículos totalmente autónomos para los consumidores comunes. En su opinión, no se pueden fabricar coches sin conductor seguros para uso privado sin perfeccionar primero la tecnología en condiciones reales a través de servicios de robotaxis.

Lo curioso es que Mobileye aún no ha confirmado oficialmente qué modelo utilizará para su flota de robotaxis. La empresa solo indicó que colaboraría con «fabricantes de plataformas preparadas para la conducción autónoma». Sin embargo, ixbt.com y otras fuentes señalan que en los comunicados de prensa oficiales aparece una versión modificada del crossover eléctrico Ora iQ de la compañía china Great Wall Motors.

Esta noticia podría afectar las relaciones entre Mobileye y sus socios, ya que la empresa ahora entra en competencia directa con los fabricantes de automóviles a los que vende su tecnología. No obstante, la dirección de Mobileye confía en que esta nueva dirección complementará su negocio principal de suministro.

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Nodirbek Razzokov
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