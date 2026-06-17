Nimble presenta Sharepower, una batería externa inusual que se divide en dos

En el mundo de la tecnología, la compacidad y la multifuncionalidad de los gadgets son prioritarias. La nueva batería portátil Sharepower presentada por Nimble ha sido creada precisamente bajo este principio, llamando la atención por su diseño. Este dispositivo no es solo una fuente de energía, sino un transformador que puede convertirse en dos dispositivos independientes cuando sea necesario. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El modelo Sharepower fue presentado por primera vez en la feria CES 2024 como el concepto Champ Stack 10K. Ahora, la publicación ixbt.com informa que este producto ha entrado en producción en serie y ha llegado al mercado. La característica principal del dispositivo es que consta de dos partes que se unen mediante imanes.

Dos posibilidades en un solo dispositivo

De hecho, Sharepower son dos baterías que visualmente parecen una sola unidad, pero que pueden funcionar por separado. Cada parte tiene una capacidad de 5000 mAh y posee sus propias interfaces de conexión. La primera mitad tiene un cable USB-C corto integrado en la carcasa, mientras que la segunda mitad tiene un conector USB-C que sale directamente de la carcasa.

Este diseño ofrece una gran comodidad a los usuarios. Por ejemplo, si el teléfono de un amigo o colega se queda sin batería, no es necesario entregar todo el dispositivo: basta con dividirlo en dos y compartir una parte. Se espera que esto sea especialmente útil en viajes o procesos de trabajo en equipo.

Especificaciones técnicas y eficiencia energética

Las capacidades del dispositivo son más que la simple suma de sus partes. Mientras que cada bloque puede suministrar 20 W por separado, la potencia total aumenta hasta 35 W cuando están combinados. Esto permite cargar los smartphones más rápidamente. La capacidad total es de 10 000 mAh.

Nimble también ha prestado atención a los aspectos ecológicos al crear este producto. Este enfoque innovador es poco común en el mercado actual de accesorios. Sharepower puede convertirse en una opción adecuada para los usuarios de iPhone y Android, no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por la ergonomía de su uso.

Actualmente, el dispositivo está saliendo a la venta en el mercado global. Es muy probable que aparezca en el mercado de Uzbekistán en los próximos meses a través de distribuidores oficiales o no oficiales, ya que la demanda de dispositivos de carga compactos y universales está creciendo constantemente en el país.