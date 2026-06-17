Nuevo nombre en el espacio: el asteroide Howaiho rinde homenaje a un bombero heroico

El comité de cuerpos menores de la Unión Astronómica Internacional ha decidido nombrar oficialmente al asteroide 34871 como Howaiho. Esta decisión se tomó para inmortalizar la memoria del bombero Ho Waiho, quien falleció en el cumplimiento de su deber durante un trágico incendio en Hong Kong. Este es un nuevo ejemplo de la tradición de nombrar objetos espaciales como símbolos de valor y sacrificio humano. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La iniciativa de nombrar este asteroide fue propuesta por el astrónomo aficionado canadiense William Yon Kwun Yu. Este científico, de origen hongkonés y residente actual en EE. UU., descubrió este cuerpo celeste por primera vez el 18 de octubre de 2001. Años después, decidió vincular su descubrimiento con el nombre de una persona que mostró heroísmo en su tierra natal.

La tragedia incendiaria más devastadora de la historia de Hong Kong

El incendio que acabó con la vida de Ho Waiho ocurrió a finales de noviembre de 2025 en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, Hong Kong. El desastre, que duró varios días, afectó a siete de los ocho edificios de gran altura del complejo. Como resultado, 1 736 viviendas fueron totalmente destruidas y cerca de 5 000 personas quedaron sin hogar. 168 personas murieron en el trágico suceso, entre ellas Ho Waiho, el único rescatista.

Según los expertos, este incendio quedó registrado como el evento con más víctimas en edificios residenciales en la historia de Hong Kong. La rápida propagación del fuego fue causada por trabajos de renovación que se realizaban en los edificios. Las mallas de construcción instaladas en las fachadas y los materiales inflamables permitieron que el fuego se extendiera instantáneamente por varios pisos.

Reglas de seguridad y reconocimiento espacial

Según los datos de la investigación preliminar, graves violaciones de las normas de seguridad en el lugar ampliaron la magnitud de la tragedia. Según Ixbt.com, Ho Waiho puso en riesgo su vida para rescatar a personas atrapadas en el fuego y permaneció fiel a su deber hasta el último minuto. Su valentía es reconocida ahora no solo en la Tierra, sino también en el espacio.

El proceso de nombrar asteroides consta de etapas científicas complejas, donde la propuesta del descubridor y la conclusión de la Unión Astronómica Internacional juegan un papel fundamental. Mientras el asteroide Howaiho orbita ahora en el sistema solar, recordará a la humanidad a los héroes que sacrificaron su vida por los demás. Estas medidas son muy importantes para extraer lecciones de eventos trágicos y valorar el trabajo de los profesionales dedicados.