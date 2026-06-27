Revolución en la autonomía: Honor trabaja en baterías de 14 000 mAh

La cuestión de la autonomía sigue siendo uno de los problemas más urgentes en el mercado de los smartphones. La empresa china Honor está a punto de lograr un verdadero giro tecnológico. Según la información más reciente, la marca planea elevar la capacidad energética de los dispositivos a niveles inimaginables mediante el perfeccionamiento de la tecnología de baterías de silicio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, Honor está aumentando activamente la proporción de silicio en el sistema de batería de sus nuevos smartphones monobloque. Actualmente, este indicador se acerca al 30%. Este enfoque permite aumentar drásticamente la capacidad energética de la batería sin incrementar significativamente el grosor del dispositivo. Para los usuarios, esto significa tener una fuente de energía masiva en un cuerpo compacto.

La compañía ya está preparando la producción en serie de baterías con una capacidad de 12 000 mAh. Esta cifra es varias veces superior al estándar actual de los smartphones comerciales. Para comparar, la mayoría de los flagships actuales están limitados a baterías de entre 5 000 y 6 000 mAh. En los laboratorios de Honor se han registrado resultados aún más sorprendentes: las muestras de prueba han demostrado una capacidad de almacenamiento de energía de hasta 14 000 mAh.

Límites tecnológicos y nuevas oportunidades

Según los expertos, a corto plazo, una capacidad de 14 000 mAh podría servir como el límite superior para toda la industria de los smartphones. En las condiciones tecnológicas actuales, superar esta cifra es una tarea extremadamente compleja. Este récord solo podría actualizarse cuando otros fabricantes líderes implementen sistemas de batería completamente nuevos.

Los primeros pasos en esta dirección ya se han puesto en práctica. El smartphone Honor X80 Pro Max, lanzado recientemente en el mercado chino, es un ejemplo claro. La característica principal de este dispositivo es que está equipado con una batería masiva de 11 000 mAh. Tal potencia asegura que el smartphone funcione durante varios días, incluso en el modo de uso más activo.

Cabe destacar también que el Honor X80 Pro Max no solo destaca por su capacidad, sino también por su velocidad de carga. El dispositivo soporta la tecnología de carga rápida por cable de 90 W. Además, a través de la función de carga inversa de 27 W, el smartphone puede actuar como una batería externa (powerbank) para otros gadgets.

En el mercado de Uzbekistán, la marca Honor también es conocida por sus baterías resistentes. Si los modelos de 12 000 y 14 000 mAh llegan al mercado global, sin duda serán la opción más conveniente para los usuarios de nuestro país que realizan viajes largos o desean estar permanentemente conectados. El hecho de que la tecnología de silicio garantice que los smartphones no se vuelvan demasiado pesados es uno de los principales logros.