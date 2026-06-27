Científicos chinos han presentado un nuevo material que se espera marque un verdadero punto de inflexión en la industria aeroespacial. La aleación de tantalio, desarrollada por investigadores de la Universidad de Xi'an Jiaotong, mantiene su resistencia incluso a temperaturas extremas de hasta 2400 °C. Este descubrimiento permitirá en el futuro crear motores de cohetes más potentes y duraderos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

La aviación y las tecnologías espaciales modernas exigen un funcionamiento a temperaturas cada vez más altas. Actualmente, las aleaciones basadas en níquel, ampliamente utilizadas, pierden sus propiedades por encima de los 2000 °C. Por ello, los ingenieros han centrado su atención durante mucho tiempo en el tantalio, un metal con un punto de fusión cercano a los 3000 °C. Sin embargo, el problema principal era que incluso las aleaciones de tantalio simples se ablandaban debido al fuerte calentamiento.

Superioridad tecnológica y resistencia

según datos de ixbt.com, el nuevo material ha sido denominado B-ODS (aleación de tantalio reforzada por dispersión de óxidos). Los científicos lograron mejorar su estructura añadiendo boro y distribuyendo las partículas mediante un método especial. Como resultado, el material no solo es resistente al calor, sino que mantiene la plasticidad necesaria para facilitar su procesamiento.

Las pruebas demostraron que, a temperatura ambiente, el límite de resistencia de esta aleación supera los 800 MPa. Los resultados más sorprendentes se registraron a altas temperaturas: a 2000 °C, el material soporta 200 MPa, y a 2400 °C, soporta casi 100 MPa. Este indicador es el doble de alto que el de las aleaciones tradicionales como la T-222 propuesta por la NASA.

Esta novedad es científicamente interesante también para países que aspiran a la transferencia tecnológica, como Uzbekistán. De hecho, los materiales que funcionan en condiciones extremas se utilizan ampliamente no solo en el espacio, sino también en sectores especializados de la energía y la industria pesada. La nueva aleación destaca por su resistencia a cargas a largo plazo, lo que la convierte en candidata ideal para condiciones de explotación reales.

Según los investigadores, este desarrollo se convertirá en un futuro cercano en una pieza fundamental de los motores a reacción, componentes de cohetes y otros dispositivos técnicos que operen en entornos de ultra alta temperatura. No hay duda de que tales logros en la ciencia de materiales llevarán las capacidades de la humanidad para explorar el universo a un nuevo nivel.