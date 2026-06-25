El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras

Apple se está preparando para cambios significativos en el diseño y las capacidades tecnológicas de sus futuros smartphones, específicamente en el modelo iPhone 18 Pro. Según la información más reciente, el bloque de cámaras del nuevo dispositivo aumentará considerablemente y la parte que sobresale del chasis será más gruesa. Este cambio no es solo estético, sino que está vinculado a una actualización tecnológica que iniciará una nueva era en la fotografía móvil. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Basándose en fuentes de la cadena de suministro, la publicación ixbt.com informa que el grosor de la cámara del iPhone 18 Pro aumentará aproximadamente 2 milímetros en comparación con la generación actual. La razón principal de este incremento es la implementación de un sistema de apertura variable (variable aperture) en el módulo principal. Mientras que los modelos actuales de iPhone utilizan una apertura fija de f/1.78, el nuevo sistema permitirá ajustar mecánicamente la apertura del objetivo según las condiciones de disparo.

Nuevas posibilidades en la fotografía móvil

La tecnología de apertura variable permite a los usuarios tener un mayor control sobre la imagen. Por ejemplo, en condiciones de luz excesiva, la apertura se «cierra», aumentando la nitidez de la imagen. Por el contrario, en entornos oscuros, se abre al máximo para permitir que llegue más luz al sensor. Se espera que esto lleve la calidad de las fotos nocturnas a un nuevo nivel.

Además, Apple planea utilizar un sensor grande de 48 megapíxeles de 1/1.12 pulgadas en sus nuevos smartphones. El aumento del tamaño del sensor también provoca que el módulo de la cámara ocupe más espacio dentro del cuerpo. Según los expertos, los costes de producción del nuevo sistema de cámara serán aproximadamente un 50 % más caros que las soluciones actuales, lo que podría afectar el precio final del dispositivo.

Esta novedad en la serie iPhone 18 Pro se convertirá en el aspecto principal que diferenciará al dispositivo de sus competidores en el mercado, no solo visualmente, sino también en capacidades de captura profesional. Según los datos, Samsung Display y LG Display ya han comenzado la producción en masa de pantallas OLED para los dispositivos de Apple que saldrán en 2026.

Al mismo tiempo, insiders tecnológicos han revelado otros planes de Apple. Específicamente, la fuente Fix Focus Digital confirmó que Apple ha detenido por ahora los trabajos en el iPhone plegable, aunque se está trabajando activamente en el nuevo modelo iPhone SE 4. Se espera que el iPhone 18 Pro sea el buque insignia tecnológico más importante de la compañía en los próximos años.