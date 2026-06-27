La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance

El rover Perseverance de la NASA ha realizado uno de los descubrimientos más importantes en la historia del Planeta Rojo. Según un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances, los científicos han confirmado la presencia de compuestos orgánicos complejos en el lugar de un antiguo lago y sistema fluvial en el cráter Jezero. Este hallazgo lleva las teorías sobre las condiciones antaño favorables para la vida en Marte a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Se trata del carbono macromolecular (MMC), estructuras complejas compuestas por numerosos átomos de carbono interconectados. En la Tierra, tales compuestos se encuentran a menudo en rocas que contienen restos de actividad biológica antigua. Según ixbt.com, este es el primer caso de carbono macromolecular detectado directamente en la superficie de Marte y se considera la prueba más fiable durante la exploración del cratère Jezero.

"Manchas de leopardo" y procesos químicos

Durante el estudio de las muestras, llamaron la atención de los científicos unas extrañas estructuras denominadas "manchas de leopardo". Estas formas circulares, con un diámetro de entre 0,25 y 1,2 milímetros, podrían haber surgido como resultado de la interacción antigua entre el agua y los minerales. Los análisis realizados con el instrumento SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) a bordo de Perseverance mostraron firmas espectrales precisas de estructuras de carbono complejas en estas áreas.

Las investigaciones indicaron que las sustancias orgánicas no estaban distribuidas al azar en las rocas. Por ejemplo, en las muestras de Apollo Temple, el carbono está estrechamente vinculado a minerales de carbonato y sulfato, mientras que en las muestras de Walhalla Glades se conservó en una matriz de silicato primaria. Esto implica que la formación y preservación de la materia orgánica están ligadas a diferentes procesos geológicos.

Lo más sorprendente es que estos compuestos orgánicos se han conservado casi en la capa más superficial de la roca, a solo unos pocos micrómetros del entorno exterior. La superficie actual de Marte está expuesta a una fuerte radiación y agentes oxidantes que normalmente descomponen rápidamente la materia orgánica. Los científicos suponen que estos compuestos son extremadamente resistentes o que los minerales circundantes los han protegido durante miles de millones de años.

El futuro del descubrimiento y la misión Mars Sample Return

Cabe señalar que el hallazgo de carbono macromolecular no significa automáticamente que haya habido vida en Marte. Tales compuestos pueden originarse no solo por procesos biológicos, sino también mediante reacciones hidrotermales o a través de polvo cósmico y meteoritos. No obstante, las pruebas halladas por Perseverance son mucho más completas y están mejor conservadas que las muestras encontradas por el rover Curiosity a 3 200 kilómetros de distancia.

Para determinar definitivamente el origen de este hallazgo, es necesario traer las muestras a la Tierra y analizarlas con los equipos de laboratorio más modernos. Sin embargo, el programa Mars Sample Return de la NASA se encuentra actualmente en riesgo. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha detenido prácticamente la financiación de esta misión, lo que podría retrasar durante años la respuesta de la humanidad a la pregunta sobre si hubo vida en Marte.