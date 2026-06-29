Automatización del proceso de registro de UzIMEI

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Automatización del proceso de registro de UzIMEI

Durante el press-tour, también se presentó el nuevo procedimiento implementado para el registro de dispositivos móviles en el sistema UzIMEI.

A partir de ahora, para los dispositivos móviles importados sin aranceles por personas físicas para uso personal, la formalización de la declaración y el registro en el sistema UzIMEI se realizarán de forma simultánea y automática.

Mientras que anteriormente estas dos etapas se realizaban por separado, el nuevo procedimiento reduce el tiempo invertido por los viajeros.

Según los cálculos, esta simplificación beneficiará aproximadamente al 70 % de los viajeros que importan un dispositivo móvil.

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Nodirbek Razzokov
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