Automatización del proceso de registro de UzIMEI
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Durante el press-tour, también se presentó el nuevo procedimiento implementado para el registro de dispositivos móviles en el sistema UzIMEI.
A partir de ahora, para los dispositivos móviles importados sin aranceles por personas físicas para uso personal, la formalización de la declaración y el registro en el sistema UzIMEI se realizarán de forma simultánea y automática.
Mientras que anteriormente estas dos etapas se realizaban por separado, el nuevo procedimiento reduce el tiempo invertido por los viajeros.
Según los cálculos, esta simplificación beneficiará aproximadamente al 70 % de los viajeros que importan un dispositivo móvil.
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