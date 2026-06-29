Se revela un secreto de 2000 años: leen por primera vez textos antiguos sepultados bajo las cenizas del Vesubio

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Se revela un secreto de 2000 años: leen por primera vez textos antiguos sepultados bajo las cenizas del Vesubio

Si bien la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d.C. destruyó completamente las ciudades de Pompeya y Herculano, también preservó bibliotecas únicas bajo las cenizas volcánicas. Cientos de rollos encontrados en la «Villa de los Papiros» en Herculano se carbonizaron debido a las altas temperaturas, y cualquier intento de apertura física habría provocado la destrucción total de los textos. Sin embargo, gracias a las tecnologías modernas, los científicos han logrado leer íntegramente un rollo por primera vez sin dañarlo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Llevada a cabo en el marco del proyecto internacional Vesuvius Challenge, esta investigación permitió «desenrollar» digitalmente el papiro PHerc. 1667, de 1,4 metros de longitud. En este proceso se utilizó la microtomografía de rayos X de alta energía del ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) y algoritmos de AI. Este logro abre una nueva era en el estudio de la historia antigua, ya que hasta ahora se consideraba imposible abrir este tipo de piezas.

AI y reconstrucción virtual

Los investigadores aplicaron el método de microtomografía de contraste de fase para separar las capas de papiro. Este método detecta no solo la densidad del material, sino también los pequeños cambios en la transmisión de los rayos X. Los datos tridimensionales obtenidos se procesaron en forma de malla geométrica especial y luego se trasladaron a un plano bidimensional. Este proceso simula completamente la apertura manual del papiro.

Las arquitecturas de redes neuronales como nnU-Net desempeñaron un papel decisivo en la restauración del texto. La AI detectó a nivel microscópico los rastros de tinta en la superficie del papiro, incluso cuando tenían el mismo color que el papel carbonizado. Lo importante es que los modelos de machine learning no «inventan» el texto, sino que solo amplifican los signos visuales. El texto final fue analizado y restituido por papirólogos expertos.

Estoicismo y filosofía antigua

El texto restaurado es un tratado filosófico en griego, que se presume está vinculado a las tradiciones del estoicismo. La obra discute temas de ética, la naturaleza de las acciones humanas, las aspiraciones internas y la perfección moral. En fragmentos del texto se menciona el nombre del antiguo erudito Aristocreon, considerado pariente de Crisipo, uno de los principales representantes de la filosofía estoica.

El proyecto Vesuvius Challenge comenzó en 2023 y unió a físicos, ingenieros y expertos en AI de todo el mundo. Según los investigadores, el método desarrollado puede aplicarse no solo a un artefacto, sino a toda la colección de la «Villa de los Papiros». Esto significa que en los próximos años se podrían redescubrir decenas, o incluso cientos, de nuevas obras del mundo antiguo.

Este logro tecnológico ha sido un paso revolucionario en la preservación del patrimonio histórico. Mientras que antes los arqueólogos se enfrentaban al riesgo de destruir la pieza para obtener información valiosa, ahora, mediante el escaneo digital y las redes neuronales, es posible «resucitar» incluso los papeles más delicados. Según ixbt.com, este proyecto se ha convertido en el único método fiable para leer las obras de pensadores antiguos que no habían llegado hasta nosotros.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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