Las empresas de telecomunicaciones líderes de China han probado con éxito, por primera vez en el mundo, un sistema de comunicación de fibra óptica de núcleo hueco (lleno de aire) en condiciones de campo. Se espera que este logro tecnológico lleve la velocidad y la calidad de la transmisión de datos a un nuevo nivel. En el marco de un proyecto realizado en colaboración por China Telecom, YOFC y Dekoli, se alcanzó una transmisión de datos de 51,3 terabits por segundo. Así lo informa Ixbt.com.

El aspecto más importante de la investigación es que este enorme volumen de datos fue enviado a una distancia de aproximadamente 206 kilómetros sin ningún amplificador de señal intermedio. Esta cifra es significativamente superior a las capacidades de las redes de fibra óptica tradicionales actuales. Según ixbt.com, el experimento se llevó a cabo en la línea de comunicación comercial transfronteriza de fibra hueca más grande del mundo.

Ventajas de la nueva tecnología

En los cables de fibra óptica tradicionales, la señal luminosa se desplaza a través de una fibra de vidrio. En la estructura de núcleo hueco, la señal se propaga a través de un canal de aire. Este método aumenta la velocidad de propagación de la luz y reduce la latencia al mínimo. Debido a que la luz se mueve un 30 % más rápido en el aire que en el vidrio, el intercambio de datos ocurre casi instantáneamente.

Para lograr este resultado, los ingenieros implementaron un sistema de gestión de velocidad de transmisión flexible para cada longitud de onda. Además, se utilizó una tecnología de distribución dinámica de potencia entre canales. Esto permitió optimizar el funcionamiento de toda la línea de comunicación en tiempo real, abandonando los parámetros estrictamente definidos.

Seguridad y perspectivas futuras

El nuevo sistema no solo ha mejorado en velocidad, sino también en seguridad. En el marco del proyecto, se desarrollaron funciones de apagado de emergencia y mecanismos de alerta de fallos para la explotación segura de líneas ópticas de alta potencia. Esto sirve para evitar interrupciones inesperadas en las redes troncales.

Según los expertos, las fibras ópticas de núcleo hueco serán la solución principal para los centros de datos (Data centers) y las redes troncales intercontinentales en el futuro. Estas pruebas realizadas en China demostraron que es posible implementar redes de nueva generación. Para países como Uzbekistán, que están desarrollando su economía digital, tales tecnologías podrían ser de gran importancia para mejorar radicalmente la calidad de Internet.