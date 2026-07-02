Acer presenta el monitor Nitro XV273U F5 con una frecuencia récord de 1000 Hz

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Acer presenta el monitor Nitro XV273U F5 con una frecuencia récord de 1000 Hz

Se ha dado un nuevo paso revolucionario en el mundo de la tecnología informática. Acer ha presentado su nuevo monitor Nitro XV273U F5, que ha alcanzado un resultado récord de 1000 Hz en la frecuencia de actualización de cuadros. Este dispositivo está destinado a los entusiastas de los juegos de dinámica ultra rápida y a los profesionales de los e-sports, y se espera que sea una novedad única en el mercado. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, la característica principal del nuevo monitor es su velocidad de refresco. Sin embargo, el modo de 1000 Hz solo funciona en resolución 720p (HD). Aunque esto provoca una disminución significativa de la densidad de píxeles para una pantalla de 27 pulgadas (54 píxeles por pulgada), este modo está diseñado para escenas ultra dinámicas donde la fluidez del movimiento es más importante que la nitidez de la imagen.

Especificaciones técnicas y modos principales

Para los usuarios se ofrece una resolución 1440p (QHD) como modo de trabajo principal. En este modo, el monitor funciona a una frecuencia de 540 Hz, lo cual es un valor muy alto incluso para los monitores de gama alta modernos. La densidad de píxeles es de 109 PPI, asegurando una alta calidad de imagen y riqueza de detalles. Se ha seleccionado un panel IPS de calidad como base del dispositivo.

Otros aspectos técnicos importantes del monitor Nitro XV273U F5 incluyen:

  • Tiempo de respuesta (GtG) — 1 ms ;
  • Soporte para la tecnología AMD FreeSync Premium ;
  • Brillo máximo en modo HDR — 600 cd/m² ;
  • Cobertura del 95 % de la gama de colores DCI-P3.
Estos parámetros demuestran que el monitor es adecuado no solo para juegos, sino también para el trabajo con colores y el visionado de contenidos de vídeo de alta calidad. La tecnología FreeSync Premium evita situaciones desagradables como el desgarro o el congelamiento de la imagen.

Precio y fecha de lanzamiento

Acer ha fijado el precio del nuevo dispositivo en 700 dólares. Se espera que el monitor salga a la venta en los mercados mundiales en el cuarto trimestre de este año. Existe la posibilidad de que este modelo llegue al mercado de Uzbekistán a través de distribuidores oficiales a finales de año o a principios de 2025.

Cabe destacar que, para aprovechar plenamente estos monitores de alta frecuencia, el usuario requiere una tarjeta gráfica muy potente, como la serie NVIDIA RTX 40 o modelos superiores. De lo contrario, será imposible liberar todas las capacidades del monitor. El Acer Nitro XV273U F5 sin duda establecerá nuevos estándares en el mundo de los e-sports.

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Abror Shuhratov
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