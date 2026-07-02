Bending Spoons sorprende al mercado tecnológico: crecimiento del 40 % en el primer día de su IPO

Mientras el mercado global de software (SaaS) atraviesa un estancamiento bajo la presión de la AI, la empresa italiana Bending Spoons ha debutado con éxito en la bolsa de valores. Las acciones de la compañía subieron casi un 40 % en el primer día de negociación, restaurando la confianza de los inversores en este sector. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Al cierre de las operaciones del miércoles, las acciones de Bending Spoons se vendieron a 40,50 $. Esto es significativamente superior al precio de 29 $ durante la oferta pública inicial (IPO). Como resultado, la capitalización de mercado de la empresa fundada en Milán hace 13 años alcanzó los 25.700 millones de dólares, el doble de su valoración de 11.000 millones de dólares cuando pertenecía al sector privado.

Estrategia de dar nueva vida a marcas antiguas

Bending Spoons es conocida por su modelo de negocio único: la empresa adquiere marcas tecnológicas que fueron populares en su momento pero que han dejado de crecer, y luego las revitaliza. Su cartera incluye servicios reconocidos como AOL, Eventbrite, Evernote , Meetup y Vimeo. La compañía convierte estas plataformas en negocios rentables mediante la reducción de costes, la implementación de nuevas funciones y la revisión de los precios de suscripción.

Los informes financieros de la empresa muestran que esta estrategia está dando resultados. Según datos de la SEC, en el primer trimestre de este año, Bending Spoons obtuvo ingresos por 601 millones de dólares y un beneficio neto de 27,4 millones de dólares. En comparación, en el mismo periodo del año pasado, la empresa tuvo ingresos de 259 millones de dólares con una pérdida de 112 millones de dólares.

Cambios y perspectivas en el sector SaaS

En un momento en que muchas empresas SaaS tradicionales temen ser reemplazadas por ChatGPT y otras herramientas de AI, el éxito de Bending Spoons ha dado un nuevo impulso al sector. La mayor parte de los ingresos de la empresa, el 84 %, proviene de las suscripciones. A diferencia de otros fondos de inversión privados, Bending Spoons no planea revender los negocios adquiridos, sino mantenerlos como activos a largo plazo.

Existen otras empresas en el mercado que operan con una estrategia similar, a menudo llamadas especialistas en "venture zombies" (firmas de software con crecimiento ralentizado). Entre ellas se encuentran:

Constellation Software

SaaS.group

Arising Ventures

Calm Capital

Tiny

Esta exitosa IPO también supuso una gran victoria financiera para los cinco fundadores de la empresa: Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella y Tomasz Greber. Asimismo, grandes fondos de inversión como Baillie Gifford, Fidelity y T. Rowe Price se beneficiaron considerablemente de este crecimiento.