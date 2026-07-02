Apple presentará nuevos modelos de iPad Pro y MacBook Pro a principios del próximo año

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Apple presentará nuevos modelos de iPad Pro y MacBook Pro a principios del próximo año

Apple planea una actualización importante de sus productos para el primer semestre de 2025. Según Bloomberg, el gigante tecnológico está trabajando actualmente en cuatro nuevas tabletas iPad Pro con un rendimiento significativamente mejorado y un nuevo MacBook Pro destinado al segmento asequible. Estas novedades servirán para fortalecer la posición de la empresa en el mercado de tabletas y portátiles. Así lo informa la noticia de Techcrunch.com.

Actualmente, los ingenieros de la empresa están desarrollando un nuevo portátil cuyo nombre en código interno es K104. Se espera que este dispositivo sea un modelo relativamente más económico dentro de la línea MacBook Pro. Además, Apple tiene como objetivo presentar su próxima generación de procesadores, el chip M7, en el mismo periodo del próximo año. Se espera que este chip lleve la potencia de cálculo de los nuevos dispositivos a un nuevo nivel.

¿Qué se puede esperar de la nueva generación de dispositivos?

La última vez que se actualizaron los modelos de iPad Pro fue en octubre del año pasado. Por ello, existe un gran interés entre los usuarios por las nuevas tabletas. Los nuevos modelos de iPad Pro podrían contar no solo con procesadores más rápidos, sino también con tecnologías de pantalla mejoradas, lo que creará comodidades adicionales para diseñadores gráficos y usuarios profesionales.

Cabe destacar que en marzo de este año, Apple presentó el modelo MacBook Neo que funciona con el chip A18, destinado a MacBook Pro e iPhone de gama alta. Sin embargo, el nuevo portátil esperado, al encarnar las capacidades completas del MacBook Pro, ofrecerá a los usuarios una gama de opciones más amplia. Esta es una noticia importante, especialmente para los compradores que buscan una relación calidad-precio.

Política de precios y coyuntura del mercado

Estos planes de Apple coinciden con la preparación para la era posterior a Tim Cook y un momento en que los problemas en la cadena de suministro afectan los precios. Según Cook, las dificultades relacionadas con la logística y los componentes han obligado a aumentar el coste de producción. Por ejemplo, el precio del modelo MacBook Pro con 1 TB de memoria subió recientemente de 1 699 $ a 1 999 $.

Por lo tanto, el lanzamiento de tabletas y portátiles relativamente asequibles podría ser una decisión estratégicamente correcta. Esto ayudaría a mantener la lealtad de los clientes a la marca frente al encarecimiento de los modelos insignia. Por ahora, Apple evita dar comentarios oficiales, pero los insiders destacan que la primavera del próximo año estará llena de novedades.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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