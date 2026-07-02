Infantino envía un emotivo mensaje a Uzbekistán

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Infantino envía un emotivo mensaje a Uzbekistán

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reconocido especialmente el debut histórico de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo.

En su página oficial, destacó que nuestra selección ha demostrado al mundo entero que los grandes sueños pueden hacerse realidad, deseándoles éxito en las próximas competiciones.

« Han demostrado que los grandes sueños pueden hacerse realidad »

El jefe de la FIFA calificó la primera participación de Uzbekistán en el Mundial como un acontecimiento trascendental para el fútbol del país.

« Han demostrado al mundo entero y a la gente de su país que cualquier gran sueño puede hacerse realidad », escribió Infantino.

La clasificación de la selección de Uzbekistán para la Copa del Mundo ha sido un resultado histórico esperado durante años por millones de aficionados.

Testigo del primer gol en el estadio

Gianni Infantino también recordó que fue testigo directo en el estadio del primer gol de Uzbekistán en una Copa del Mundo.

« Al haber visto con mis propios ojos su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA en el estadio, sé muy bien la emoción que sintieron ustedes y los aficionados en ese momento », afirmó.

Este gol abrió una página especial en la historia del fútbol nacional, brindando emociones inolvidables a todo el país.

Una experiencia histórica que servirá de impulso

El presidente de la FIFA expresó su confianza en que la participación de Uzbekistán en el Mundial no se limitará a los resultados de un solo torneo.

En su opinión, la experiencia adquirida en la Copa del Mundo servirá para que el fútbol sea aún más popular y se desarrolle más en el país.

« Estoy convencido de que esta experiencia histórica dará un gran impulso al desarrollo del fútbol en Uzbekistán », escribió Infantino.

« Les deseo suerte en el futuro »

Al final de su mensaje, Gianni Infantino deseó éxito a la selección de Uzbekistán en las próximas competiciones.

« ¡Les deseo mucha suerte en el futuro! », dijo el presidente de la FIFA.

Estas palabras del jefe de la FIFA demuestran que el debut histórico de Uzbekistán ha sido muy valorado por la comunidad futbolística internacional.

Gianni InfantinoUzbekistánFIFAJashqurmaq
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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