Intel quiere preservar el mercado de PC económicos: se reanuda la producción de procesadores antiguos

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Intel quiere preservar el mercado de PC económicos: se reanuda la producción de procesadores antiguos

El líder mundial en fabricación de chips, Intel, ha decidido implementar una estrategia inesperada en el mercado de las computadoras personales. La compañía no solo se centrará en los productos de nueva generación, sino que planea reiniciar la producción de processeurs de generaciones anteriores y aumentar sus volúmenes de suministro. Este paso está destinado principalmente a reducir los costos de ensamblaje de sistemas económicos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según información del recurso Channel Gate, a partir del tercer trimestre de 2026, Intel comenzará a lanzar al mercado en grandes cantidades sus procesadores Core de 10.ª y 12.ª generación. Lo más interesante es que la empresa también pretende volver a poner en línea de producción los modelos Core 13 y Core 14 (Raptor Lake), cuya descontinuación se esperaba. Esta decisión es un caso poco común en el mundo tecnológico.

La importancia de la memoria DDR4 y la coyuntura del mercado

Una de las razones principales para tomar esta decisión es la situación en el mercado de la memoria RAM. Actualmente, el precio de los módulos de memoria DDR5 modernos sigue siendo alto y continúa creciendo. Intel quiere ofrecer una alternativa más económica a los usuarios manteniendo en el mercado plataformas antiguas (como LGA1700) que admiten memoria DDR4.

Se recomienda a los distribuidores promover más activamente los sistemas basados en DDR4 en la venta minorista. Esto es muy relevante para mercados como Uzbekistán, donde el factor precio es fundamental. Dado que migrar a una nueva plataforma requiere comprar no solo el procesador, sino también una placa base y memoria más caras. Los chips de generaciones anteriores siguen siendo competitivos por su relación rendimiento-precio.

Planes futuros: Raptor Lake Next

Asimismo, insiders brindan información sobre la familia Raptor Lake Next de Intel, que podría presentarse en 2027. Se estima que estos procesadores pertenecerán a la serie Core 200 y serán una versión ligeramente mejorada de la arquitectura actual. Esto indica que Intel desea prolongar al máximo la vida útil del socket LGA1700, una de sus plataformas más exitosas.

En conclusión, esta estrategia de Intel podría ser ideal para los usuarios que desean armar una computadora pero no están dispuestos a gastar grandes sumas. La compañía destina los sistemas DDR5 modernos solo a usuarios profesionales que requieren alto rendimiento, mientras que devuelve modelos antiguos, confiables y económicos para el segmento masivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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