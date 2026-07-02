Pivotal Ventures, la firma de inversión fundada por Melinda French Gates, participó como socio principal en la formación del segundo fondo de la firma de venture capital Magnify Ventures. El nuevo fondo Fund II logró recaudar 46,6 millones de dólares y se destinará principalmente a financiar startups que creen soluciones tecnológicas para el sector social y las necesidades familiares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Fundada en 2021 por Joanna Drake y Julie Wroblewski, Magnify Ventures opera en el sector denominado «economía del cuidado» (care economy). Este campo incluye la robótica asistencial, la ciberseguridad familiar y sistemas de inteligencia artificial (AI) para el hogar. Según TechCrunch, los fondos del nuevo fondo se destinarán a proyectos que desarrollen sistemas domésticos, salud e infraestructura fintech para familias.

Sinergia entre tecnología y responsabilidad social

Magnify Ventures había constituido su primer fondo de 52 millones de dólares en 2022. En aquel entonces, Pivotal Ventures también apareció como inversor principal. Hasta la fecha, la empresa ha apoyado a startups prometedoras como Kinside, dedicada al cuidado infantil, y Till Financial, especializada en la gestión de gastos infantiles.

Pivotal Ventures, liderada por Melinda French Gates, es reconocida no solo como inversora, sino también como impulsora de cambios sociales. La empresa invierte activamente en plataformas de cuidado para ancianos y pacientes, como Papa y Seen Health. Proyectos como estos actúan como un puente crucial para vincular las tecnologías modernas con las necesidades humanas.

En el mercado de Uzbekistán, el interés por la alfabetización financiera familiar y las tecnologías de educación a distancia también ha crecido en los últimos años. El hecho de que actores globales como Magnify Ventures centren su atención en esta dirección indica que la AI y la robótica desempeñarán un papel decisivo no solo en la industria, sino en la vida diaria de cada hogar, especialmente en el cuidado de ancianos y niños.

Según los expertos, el lanzamiento del fondo Fund II fortalecerá la confianza en las startups de orientación social dentro del mercado de venture capital. Esto, a su vez, contribuirá a la expansión de un ecosistema tecnológico que no solo busque el beneficio, sino que resuelva problemas reales de la sociedad.