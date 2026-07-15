Google lanza el mayor proyecto de energía solar de la historia en EE. UU.

El gigante tecnológico Google ha iniciado una nueva era en su estrategia de energía sostenible. La compañía ha firmado su mayor contrato para la construcción de un enorme parque de paneles solares y un sistema de almacenamiento de energía en el estado de Arkansas. Este proyecto no solo alimentará los centros de datos de la empresa, sino que cubrirá aproximadamente el 6 % de la demanda energética de todo el estado durante las horas punta. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El proyecto Steel River Energy Center, desarrollado en colaboración con Cypress Creek Energy, constará de tres fases. En las dos primeras etapas se instalarán 1 gigavatio de capacidad solar y sistemas de baterías con una capacidad de 1,9 gigavatios-hora. La magnitud y el alcance del proyecto son tales que, una vez finalizado, se convertirá en el complejo de energía solar más grande de EE. UU.

Estrategia de energía limpia y sostenibilidad

Google no solo participa como inversor, sino que se ha comprometido a comprar toda la energía producida. Este paso se alinea con el objetivo de la empresa de abastecer sus operaciones con energía 100 % libre de carbono para 2030. El uso combinado de paneles solares con baterías gigantes permite suministrar energía a la red en cualquier momento, aumentando la estabilidad de las fuentes renovables.

Según ixbt.com, se espera que la tercera fase del proyecto se conecte a la red general en 2029. En ese momento, la capacidad total del complejo alcanzará 1,8 gigavatios de energía solar y 2,9 gigavatios-hora de capacidad de almacenamiento. Cypress Creek ya ha obtenido 3500 millones de dólares en financiación para las partes iniciales del proyecto.

La confrontación entre Elon Musk y Google

Curiosamente, este proyecto ecológico de Google se encuentra cerca de una controvertida instalación de la empresa xAI, propiedad de Elon Musk . Mientras Google invierte en energía limpia, xAI utiliza turbinas de gas natural no autorizadas para alimentar su centro de datos Colossus. La distancia entre ambos sitios es de solo 40 millas.

Según la agencia Reuters, la empresa xAI de Elon Musk utiliza cerca de 60 turbinas de gas sin los permisos ambientales federales necesarios. Esta situación ha sido duramente criticada por el público y los ecologistas, ya que el líder de una empresa fabricante de paneles solares como Tesla ha optado por un combustible tradicional y contaminante para sus propios centros de datos.

En países soleados, la experiencia de grandes marcas como Google tiene una importancia significativa. La tecnología de integración de energía solar con baterías es la solución más eficaz para resolver la escasez de energía en el futuro. Este proyecto de Google establece nuevos estándares de responsabilidad ambiental entre los gigantes tecnológicos.