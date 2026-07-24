¿Cuánto dinero ganó David Beckham gracias al Mundial 2026?

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¿Cuánto dinero ganó David Beckham gracias al Mundial 2026?

El ex capitán de la selección de Inglaterra, David Beckham, ganó aproximadamente 25 millones de dólares a través de campañas publicitarias durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, según informó Marca.

Se ha dado a conocer que Beckham participó en al menos 11 campañas publicitarias de marcas reconocidas, promocionando productos que van desde patatas fritas y cerveza hasta servicios bancarios.

Sus ingresos por publicidad superaron los honorarios de los artistas famosos que actuaron en el Mundial. En particular, la cantante Shakira, quien participó en las ceremonias de apertura y clausura, ganó 20 millones de dólares, mientras que Justin Bieber, quien actuó en el descanso de la final, recibió 16 millones de dólares.

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