Paso clave en el proyecto ITER: se cierra el anillo del reactor de fusión nuclear más grande del mundo

En el sitio de construcción del proyecto internacional de fusión nuclear ITER, ubicado en el sur de Francia, se ha completado una de las etapas más importantes del ensamblaje del futuro reactor. Los ingenieros han instalado el noveno y último sector de la cámara de vacío en el pozo central del tokamak, formando un anillo completo. Este evento acerca a la humanidad un paso más hacia una fuente de energía limpia e ilimitada. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Esta estructura gigante tiene forma de toro —o más sencillamente, forma de «dónut»—, dentro de la cual se confinará un plasma calentado a más de 100 millones de grados en el futuro. Esto es varias veces más caliente que el núcleo del Sol. Una vez ensamblada por completo, la masa total de la cámara de vacío alcanzará cerca de 5000 toneladas.

Arte de la ingeniería y alta precisión

Cada sector no es solo una parte de la cámara, sino un módulo de ingeniería complejo que incluye la envolvente de vacío, pantallas térmicas y elementos del sistema magnético superconductor. Según información de ixbt.com, cada módulo mide 11,3 metros de altura, 6,6 metros de ancho y pesa aproximadamente 400 toneladas. A pesar de tal volumen, todos los detalles deben ensamblarse con precisión de joyería.

La mayor dificultad del proyecto no radica en la masa de las estructuras, sino en la precisión extremadamente alta requerida para su instalación. Incluso una desviación mínima podría interferir con el funcionamiento del sistema magnético que confina el plasma sobrecalentado. Si el plasma toca las paredes del reactor, el proceso se detiene y el dispositivo resulta dañado.

Cuatro de los nueve sectores de la cámara de vacío fueron fabricados por la empresa surcoreana HD Hyundai. Los dos primeros sectores se encargaron en 2010, y posteriormente se asignó a esta misma empresa la fabricación de dos módulos adicionales en sustitución de contratistas europeos. Para 2024, todas las estructuras fueron entregadas con éxito en el sitio de ITER.

El camino hacia la energía del futuro

La finalización del ensamblaje de la cámara de vacío es uno de los hitos principales del proyecto. Ahora, los ingenieros comenzarán la instalación de los sistemas internos, el montaje de los elementos restantes del sistema magnético y la preparación del reactor para las primeras pruebas. Una vez concluidos estos procesos, comenzará uno de los experimentos científicos más grandes en la historia de la humanidad.

El proyecto ITER se lleva a cabo en colaboración entre siete participantes: la Unión Europea, EE. UU., Rusia, China, Japón, India y Corea del Sur. Los objetivos principales del proyecto son:

Demostrar la fusión nuclear controlada a largo plazo;

Crear una base tecnológica para el desarrollo de centrales eléctricas de fusión comerciales;

Obtener una fuente de energía ecológica y prácticamente inagotable.

Si este proyecto se completa con éxito, el sistema energético mundial podría cambiar por completo. A diferencia de las centrales nucleares tradicionales, la fusión nuclear se considera más segura y libre del problema de los residuos radiactivos. Esto se convertirá en el arma más poderosa de la humanidad en la lucha contra el cambio climático global.