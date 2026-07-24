El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha comenzado a trabajar en sus próximos smartphones insignia. Aunque todavía falta mucho para la presentación oficial de los dispositivos, los informantes han empezado a difundir datos interesantes sobre la línea Galaxy S27. Esta nueva generación de smartphones es considerada un proyecto de especial importancia dentro de la empresa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el influyente medio alemán WinFuture, los ingenieros de Samsung han bautizado el proyecto Galaxy S27 como «Next Miracle» o «New Miracle» (Nuevo milagro). Este nombre demuestra las enormes expectativas que tiene la compañía sobre sus futuros flagships. En los documentos, los dispositivos aparecen registrados bajo los índices NM1, NM2, NM3 y NM4, lo que indica que habrá cambios inesperados en esta serie.

Cuatro modelos y una nueva versión Pro

Según la información obtenida, Samsung podría presentar ahora cuatro flagships en lugar de los tres modelos tradicionales (base, Plus y Ultra). En la lista, junto al Galaxy S27, Galaxy S27 Plus y Galaxy S27 Ultra, también ha aparecido el modelo Galaxy S27 Pro. Esta estrategia demuestra la intención de la empresa de ampliar las opciones de elección en el segmento prémium.

El modelo Galaxy S27 Ultra, que ocupará la posición más alta de la gama, mantendrá un sistema de cuatro cámaras. Se presume que uno de sus teleobjetivos contará con un sensor de 50 megapíxeles y capacidad de zoom óptico de 5x. Asimismo, se ha seleccionado un nuevo sensor Sony IMX855 de 50 megapíxeles para la cámara ultra gran angular.

Una revolución en las capacidades fotográficas

Se espera que el nuevo modelo Galaxy S27 Pro también sea técnicamente mucho más potente. Se rumorea que también contará con el sensor Sony IMX855 y un teleobjetivo de 50 megapíxeles. Una de las novedades más interesantes está relacionada con la cámara frontal de estos smartphones. Según los informes, los modelos superiores estarán equipados con una cámara frontal de 16 megapíxeles desarrollada por Samsung con función de enfoque automático.

Además, es posible que la cámara frontal del modelo Galaxy S27 Pro incorpore estabilización óptica de imagen (OIS). Esta característica llevará la calidad de los selfis y las videollamadas a un nuevo nivel. Por su parte, se espera que los modelos base Galaxy S27 y S27 Plus reciban las siguientes actualizaciones:

Sensor principal de 50 megapíxeles (con OIS);

Cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles;

Teleobjetivo de nueva generación (sus características se mantienen en secreto por ahora).

Los flagships de Samsung siempre han tenido una gran demanda en el mercado de Uzbekistán. La descripción de la serie Galaxy S27 como un «Nuevo milagro», especialmente los cambios significativos en el sistema de cámaras, es una noticia importante para los aficionados locales a la mobilografía. Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente, está claro que Samsung se prepara para renovar radicalmente su línea insignia.