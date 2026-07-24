La empresa Cognition adquiere la startup Poke: la inteligencia artificial ahora se convierte en una amiga

Se ha llevado a cabo otro acuerdo importante en el mundo de la inteligencia artificial: Cognition, la empresa fundadora de Devin —considerado el primer desarrollador de IA del mundo—, ha adquirido la startup Poke. Aunque el monto de esta compra no ha sido divulgado, según la información de TechCrunch, la transacción se ha valorado en más de 100 millones de dólares (de nueve cifras). Este paso demuestra que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una ventaja competitiva no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su estilo de comunicación y su "personalidad" al interactuar con el usuario. Así lo informa Techcrunch.com. informa .

Poke es un asistente inteligente que se comunica con los usuarios como un amigo cercano y funciona a través de mensajes de texto. Desarrollado por la empresa californiana The Interaction Company, este servicio se distingue por su lenguaje sincero, sus respuestas llenas de humor e incluso su capacidad para utilizar jerga callejera. A partir de ahora, este modelo de comunicación se integrará en el agente desarrollador Devin.

No un programador, sino un colega

Según los fundadores de Cognition, la inteligencia artificial no debe ser simplemente una herramienta que ejecuta órdenes frías. La empresa quiere que los usuarios de Devin sientan que están trabajando con un verdadero colega. Como destacó Marvin von Hagen, uno de los fundadores de Poke, la gente prefiere trabajar no con robots, sino con especialistas que tengan personalidad y entiendan el humor.

Lanzado en marzo de 2024, el asistente Poke ofrece servicios a través de plataformas como iMessage, SMS, Telegram y WhatsApp. Los usuarios recurren a él para obtener asesoramiento en diversos campos como la planificación de viajes, la salud, las finanzas y la educación. En particular, las tareas relacionadas con la productividad, como la gestión de correos electrónicos y la configuración de recordatorios, siguen siendo las áreas más populares.

Según las estadísticas, en los últimos tres meses, los usuarios de Poke han intercambiado más de 100 millones de mensajes en la plataforma. Sin embargo, mantener un servicio con cientos de miles de usuarios y financiar su potencia de cálculo resultaba bastante costoso. La fusión con Cognition le dará a la startup una infraestructura mucho más potente y un funcionamiento más rápido.

Estrategia de una nueva era

Otro aspecto interesante de este acuerdo es que los fundadores de Cognition, Scott Wu y Walden Yan, ya habían invertido previamente como inversores personales en el proyecto Poke. Ahora, su objetivo es integrar completamente esta tecnología en su producto principal. Esto podría marcar el inicio de una nueva tendencia en el mercado de la inteligencia artificial: una era en la que el nivel de comunicación emocional sea más importante que la precisión de los algoritmos.

Esta noticia también es relevante para los usuarios, ya que estos asistentes de IA que funcionan a través de aplicaciones de mensajería como Telegram son muy prácticos para facilitar las tareas diarias. La "humanización" de sistemas complejos como Devin servirá para que el proceso de creación de software sea aún más emocionante y sencillo en el futuro.