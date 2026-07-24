El proyecto World, cofundado por Sam Altman, recauda 52,5 millones de dólares

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El proyecto World, cofundado por Sam Altman, recauda 52,5 millones de dólares

La startup World (anteriormente Worldcoin), especializada en identificación biométrica y cofundada por Sam Altman, director de OpenAI, ha recaudado 52,5 millones de dólares de inversores estratégicos. Esta inversión se obtuvo mediante la venta privada de tokens WLD. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Se ha establecido un periodo de "lockup" (bloqueo) de 12 meses para los inversores que participaron en la ronda de financiación. Esto significa que los compradores no pueden vender ni intercambiar sus tokens durante un año. Los representantes de la empresa señalan que esta restricción a largo plazo refleja la confianza de los inversores en el crecimiento y la utilidad futura del proyecto World.

El fondo de capital riesgo Pantera Capital, especializado en activos digitales, participó como comprador principal. Otras grandes empresas como Eightco Holdings, Bain Capital Crypto, Susquehanna Crypto y Selini Capital también invirtieron en el proyecto. Los fondos se destinarán a la World Foundation, con sede en las Islas Caimán, que se encarga de la expansión de la red World.

Prueba que eres humano

El proyecto World es gestionado por la empresa Tools for Humanity y su objetivo principal es crear un sistema de "prueba de humanidad" (proof of human) en Internet. En una era donde el contenido generado por IA y bots está aumentando, es cada vez más importante determinar que hay un humano real detrás de una cuenta.

Para superar el nivel de identificación más alto del sistema, los usuarios deben escanear su iris a través de un dispositivo especial llamado Orb. Este dispositivo en forma de esfera metálica convierte la imagen única del ojo humano en un identificador criptográfico. Actualmente, estos dispositivos están instalados en tiendas asociadas y oficinas de la empresa en muchos países.

El proyecto se conocía inicialmente como Worldcoin, pero fue renombrado como World en medio de una percepción negativa generalizada en el sector de las criptomonedas. A pesar de esto, el activo principal del proyecto sigue siendo el token WLD. Los usuarios pueden almacenar y comerciar con este token a través de una aplicación dedicada.

Planes globales y desafíos

World ha establecido asociaciones con plataformas populares como Tinder y Ticketmaster para ampliar su alcance. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones globales, el proyecto enfrenta varios desafíos. En particular, muchos usuarios no se apresuran a entregar sus datos biométricos, lo que ralentiza la adopción del proyecto.

Además, en junio de este año, Tools for Humanity se vio obligada a reducir su plantilla. Se espera que los 52,5 millones de dólares recién recaudados ayuden al proyecto a desarrollar su infraestructura e introducir nuevos estándares de verificación de identidad digital en la era de la IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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