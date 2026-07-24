El gobierno de la India intenta bloquear la aplicación Bitchat creada por Jack Dorsey

El gobierno de la India está tomando medidas para restringir la aplicación de mensajería Bitchat, desarrollada por Jack Dorsey, fundador de Twitter (ahora X). Esta aplicación, que funciona sin conexión mediante tecnología Bluetooth, se volvió extremadamente popular en medio de las protestas masivas en el país. Nueva Delhi teme que la arquitectura descentralizada de la aplicación pueda facilitar actividades ilegales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Jack Dorsey publicó en su cuenta de X una notificación recibida del Ministerio del Interior de la India. En ella se exige la eliminación de tres repositorios (almacenes de código) relacionados con el proyecto Bitchat en la plataforma GitHub en un plazo de tres horas. Según el gobierno, el anonimato de la aplicación y su capacidad para funcionar incluso cuando se corta Internet limitan las capacidades de vigilancia de las fuerzas del orden.

Protestas y resistencia digital

El interés por la aplicación Bitchat aumentó debido a las protestas estudiantiles a gran escala en la India. Tras un escándalo por la filtración de preguntas de exámenes, miles de jóvenes salieron a las calles exigiendo la dimisión del ministro de Educación. Mientras el gobierno restringía Internet para contener las protestas, aplicaciones de mensajería offline como Bitchat y Briar se convirtieron en los principales medios de comunicación.

Según datos de la empresa de análisis Sensor Tower, entre el 17 y el 23 de julio de este año, la India representó el 85 % de las descargas globales de la aplicación Bitchat. En pocos días, la aplicación fue descargada más de 91 000 veces, y el número de usuarios activos diarios superó los 330 000. Esta cifra es un resultado récord en la historia de la aplicación.

Debates legales y software de código abierto

Como escribe TechCrunch, esta acción del gobierno indio ha provocado serios debates entre los abogados. Mishi Choudhary, fundadora de la organización de derechos digitales SFLC.in, señala que el gobierno intenta prohibir la aplicación no por contenido ilegal, sino por su principio de funcionamiento: su naturaleza descentralizada e imposible de rastrear. Esto se ve como una nueva forma de presión contra la libertad del software de código abierto.

El Centro de Coordinación de Ciberdelincuencia de la India (I4C) afirmó en su notificación que Bitchat sirve para «eludir las restricciones de red» y «obstaculizar los procesos legales de vigilancia e identificación». Sin embargo, organizaciones como la Internet Freedom Foundation (IFF) dudan de la eficacia de tales prohibiciones, ya que eliminar por completo el software de código abierto es un proceso técnicamente complejo.

Por ahora, no se sabe cómo respondió GitHub a esta solicitud ni si los códigos de la aplicación serán eliminados por completo. Este caso se considera una nueva etapa en el conflicto entre los gigantes tecnológicos y el control estatal.