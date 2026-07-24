La « United Aircraft Corporation » (UAC) de Rusia tiene como objetivo aumentar la producción del avión de pasajeros MS-21 a 36 unidades anuales para 2032. Este plan estratégico es uno de los proyectos más importantes de la industria aeronáutica del país para sustituir importaciones y abastecer al mercado interno con aviones modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el Kremlin y reportada por ixbt.com, se están llevando a cabo trabajos de reconstrucción y modernización a gran escala en la planta de aviación de Irkutsk para alcanzar esta cifra. Actualmente, todos los prototipos del MS-21 han sido completados y está en marcha el proceso de ensamblaje en serie de la modificación MS-21-310, compuesta íntegramente por componentes locales.

Capacidades de producción y estado técnico

En este momento, hay 18 aviones MS-21 en diversos grados de finalización en los talleres de la planta. Cabe destacar que el 30 de mayo de este año, la primera unidad de serie fue entregada a la división de pruebas de vuelo. Actualmente, este avión está pasando por las pruebas finales en tierra antes de realizar su primer vuelo.

El MS-21 es un avión de pasajeros de medio alcance diseñado para transportar 175 pasajeros en una configuración de dos clases (negocios y económica). Este modelo se considera un competidor de los populares Airbus A320 y Boeing 737 en el mercado internacional. Para países como Uzbekistán, donde el transporte aéreo regional está en desarrollo, las nuevas tecnologías en este segmento siempre han sido de gran interés.

Nuevas modificaciones y planes futuros

Además del modelo base, los ingenieros también trabajan en una versión acortada del avión, el MS-21-210. Esta variante está diseñada para 140 pasajeros y su primer vuelo está previsto para 2028. Esto permitirá reducir los costos operativos en rutas con menor flujo de pasajeros.

Las tareas principales dentro del proyecto son:

Modernizar la planta de aviación de Irkutsk basándose en tecnologías totalmente digitales;

Abandonar por completo los componentes extranjeros y producir en masa el modelo MS-21-310;

Aumentar gradualmente el ritmo de producción para 2032;

Adaptar los sistemas de seguridad y mantenimiento de los aviones a los estándares internacionales.

Para la industria aeronáutica rusa, el éxito del proyecto MS-21 es un símbolo no solo económico, sino también de independencia tecnológica. En el contexto de las sanciones occidentales, la producción de estos aviones, que cuentan con sus propios motores y materiales compuestos, determinará el futuro de la aviación civil del país.