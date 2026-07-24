El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...

·77·Deportes
El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...

El Real Madrid venció al Alcorcón por 1-0 en un partido amistoso de pretemporada. El sino del encuentro se decidió en el minuto 81 con un único gol de penalti transformado por Daniel Yáñez.

Aunque varios futbolistas del once titular habitual saltaron al campo con los madridistas, Franco Mastantuono fue reconocido como el mejor jugador del partido.

La victoria se selló en los últimos minutos

Gran parte del encuentro entre el Real y el Alcorcón transcurrió sin goles. Los madridistas intentaron romper la defensa rival, pero el marcador no se abrió hasta cerca del final del partido.

En el minuto 81, Daniel Yáñez transformó con precisión el penalti señalado, dando una victoria por la mínima al Real.

Partido amistoso

Real — Alcorcón — 1-0

Gol: Daniel Yáñez, 81 — de penalti.

Mastantuono fue el mejor jugador

Según informó el periodista de Relevo Rodra, Franco Mastantuono destacó por sus activas acciones a lo largo del encuentro.

El joven futbolista lució más brillante que sus compañeros en el manejo del balón, la creación de jugadas y la presión sobre la defensa rival. Como resultado, fue nombrado el mejor jugador del partido.

Esta actuación de Mastantuono podría ser una oportunidad crucial para ganarse la confianza del cuerpo técnico durante la pretemporada.

¿Quiénes saltaron al campo con el Real?

Varios futbolistas conocidos participaron en el amistoso con la camiseta madridista.

Entre ellos se encuentran:

  • Andriy Lunin;

  • Trent Alexander-Arnold;

  • Franco Mastantuono;

  • Arda Güler;

  • Gonzalo García;

  • Eduardo Camavinga.

Este tipo de partidos permiten al cuerpo técnico evaluar la condición física, la preparación táctica y el estado de forma de los jugadores antes de la nueva temporada.

Resultado ajustado, pero prueba importante

Aunque el Real no consiguió una victoria abultada, el encuentro fue una parte importante del proceso de preparación del equipo.

Especialmente, el brillante partido de Mastantuono y el gol decisivo de Yáñez se convirtieron en los aspectos más positivos para los madridistas.

Ahora resulta interesante comprobar cuántas oportunidades recibirán los jóvenes jugadores en los próximos amistosos del equipo.

¿Crees que Franco Mastantuono podrá hacerse un hueco en el once titular del Real esta nueva temporada? Deja tu opinión en los comentarios.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Al Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosAl Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de eurosHoy, 01:23El Manchester United golea 5-0 en NoruegaEl Manchester United golea 5-0 en NoruegaAyer, 23:52El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoEl Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a SavinhoAyer, 23:47Rodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzRodri quiere fichar por el Real Madrid: su precio ya ha salido a la luzAyer, 22:26El Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahEl Liverpool ve a Christian Pulisic como el sustituto ideal de Mohamed SalahAyer, 22:19¿Podría Kylian Mbappé mudarse a la Premier League?: la opción del Arsenal bajo análisis¿Podría Kylian Mbappé mudarse a la Premier League?: la opción del Arsenal bajo análisisAyer, 20:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso