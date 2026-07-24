El Real gana en el minuto 81: Mastantuono brilla...

El Real Madrid venció al Alcorcón por 1-0 en un partido amistoso de pretemporada. El sino del encuentro se decidió en el minuto 81 con un único gol de penalti transformado por Daniel Yáñez.

Aunque varios futbolistas del once titular habitual saltaron al campo con los madridistas, Franco Mastantuono fue reconocido como el mejor jugador del partido.

La victoria se selló en los últimos minutos

Gran parte del encuentro entre el Real y el Alcorcón transcurrió sin goles. Los madridistas intentaron romper la defensa rival, pero el marcador no se abrió hasta cerca del final del partido.

En el minuto 81, Daniel Yáñez transformó con precisión el penalti señalado, dando una victoria por la mínima al Real.

Partido amistoso

Real — Alcorcón — 1-0

Gol: Daniel Yáñez, 81 — de penalti.

Mastantuono fue el mejor jugador

Según informó el periodista de Relevo Rodra, Franco Mastantuono destacó por sus activas acciones a lo largo del encuentro.

El joven futbolista lució más brillante que sus compañeros en el manejo del balón, la creación de jugadas y la presión sobre la defensa rival. Como resultado, fue nombrado el mejor jugador del partido.

Esta actuación de Mastantuono podría ser una oportunidad crucial para ganarse la confianza del cuerpo técnico durante la pretemporada.

¿Quiénes saltaron al campo con el Real?

Varios futbolistas conocidos participaron en el amistoso con la camiseta madridista.

Entre ellos se encuentran:

Andriy Lunin;

Trent Alexander-Arnold;

Franco Mastantuono;

Arda Güler;

Gonzalo García;

Eduardo Camavinga.

Este tipo de partidos permiten al cuerpo técnico evaluar la condición física, la preparación táctica y el estado de forma de los jugadores antes de la nueva temporada.

Resultado ajustado, pero prueba importante

Aunque el Real no consiguió una victoria abultada, el encuentro fue una parte importante del proceso de preparación del equipo.

Especialmente, el brillante partido de Mastantuono y el gol decisivo de Yáñez se convirtieron en los aspectos más positivos para los madridistas.

Ahora resulta interesante comprobar cuántas oportunidades recibirán los jóvenes jugadores en los próximos amistosos del equipo.

¿Crees que Franco Mastantuono podrá hacerse un hueco en el once titular del Real esta nueva temporada? Deja tu opinión en los comentarios.