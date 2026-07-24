El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a Savinho

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El Manchester City quiere fichar a Pedro Neto para sustituir a Savinho

«Manchester City» está sopesando la incorporación del extremo del Chelsea Pedro Neto para reforzar su línea de ataque. El futbolista portugués es visto como un posible sustituto de Savinho, quien podría fichar por el Tottenham.

Según el Daily Mail, el club mancuniano sigue de cerca a Pedro Neto desde hace tiempo. Sin embargo, por ahora no hay información sobre una oferta formal enviada al Chelsea.

El City ya se interesó por Neto anteriormente

Según la fuente, «Manchester City» ya había estudiado la posibilidad de fichar a Pedro Neto antes de su traspaso del Wolverhampton al Chelsea.

Ahora el club ha vuelto a interesarse por el extremo portugués. La gran velocidad de Neto, su dinamismo en banda y su capacidad para desbordar en el uno contra uno encajan bien en el estilo ofensivo del City.

Aun así, se señala que el proceso de fichaje se encuentra todavía en una fase inicial.

Mareska conoce bien al jugador

El entrenador de «Manchester City », Enzo Mareska, trabajó con Pedro Neto en el Chelsea.

Por esta razón, el técnico italiano conoce a la perfección las virtudes del jugador, sus capacidades físicas y su habilidad para adaptarse a las exigencias tácticas.

Este factor podría jugar un papel importante en un posible traspaso. Al incorporar a un jugador que ya conoce, Mareska tendrá la oportunidad de acelerar el proceso de adaptación antes de la nueva temporada.

El futuro de Savinho podría influir en el fichaje

Según los informes, el Manchester City ve en Pedro Neto a un posible reemplazo para Savinho.

El futbolista brasileño ha despertado el interés del Tottenham. Si Savinho abandona el club mancuniano, se abrirá un hueco en los extremos del ataque.

Neto, por su parte, al poder desenvolverse en ambas bandas y resultar útil en los contraataques rápidos, puede convertirse en una opción muy cómoda para Mareska.

No obstante, ni el traspaso de Savinho ni las negociaciones por Neto han sido confirmados oficialmente todavía.

¿Cómo le fue a Neto la temporada pasada?

Pedro Neto disputó 34 partidos con el Chelsea en todas las competiciones la temporada pasada.

Estadística

Resultado

Partidos

34

Goles

5

Asistencias

6

Participaciones totales de gol

11

El extremo portugués firmó una contribución de gol cada tres partidos de media.

La postura del Chelsea será decisiva

El contrato actual de Pedro Neto y la predisposición del Chelsea a venderlo serán los factores principales de la posible operación.

Si el Manchester City quiere llevar a cabo el fichaje, primero debe alcanzar un acuerdo con el propio jugador y luego presentar una oferta que satisfaga al club londinense.

Por ahora solo se trata de un interés. Por lo tanto, el fichaje de Neto por el City no debe darse por sentado.

¿Crees que Pedro Neto podrá sustituir con garantías a Savinho en el esquema de Mareska? Deja tu opinión en los comentarios.

Manchester CityPedro NetoChelseaSavinhoTottenham
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Shuhrat Razzakov
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