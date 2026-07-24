El Manchester United golea 5-0 en Noruega

«Manchester United» consiguió un resultado contundente en su siguiente partido de preparación antes de la nueva temporada. Los pupilos de Michael Carrick derrotaron al Rosenborg por 5-0 en Noruega, demostrando su potencial ofensivo desde la primera fase de preparación.

Cinco goles fueron anotados por cinco jugadores diferentes para los mancunianos. Sobre todo, la intensidad en la segunda mitad sentenció por completo el encuentro.

Lacey abrió el marcador en la primera parte

En el inicio del encuentro, el Rosenborg intentó resistir los ataques rivales. Sin embargo, en el minuto 31, Lacey aprovechó la oportunidad para poner a «Manchester United» por delante.

No se marcaron más goles en la primera mitad y los equipos se fueron al descanso con un 0-1 en el marcador.

Cuatro goles anotados en la segunda mitad

Tras el descanso, el «Manchester United» incrementó notablemente el ritmo ofensivo.

En el minuto 56, Joshua Zirkzee anotó el segundo tanto de su equipo. Siete minutos después, el suplente Devany amplió la ventaja a tres goles.

En el minuto 72 Amass, y en el 84 Williams, perforaron la portería rival. De este modo, el MU marcó cuatro goles solo en la segunda mitad para certificar una gran victoria.

Cinco goles — cinco autores

Partido amistoso

Rosenborg — Manchester United — 0:5

Goles:

Lacey, 31;

Zirkzee, 56;

Devany, 63;

Amass, 72;

Williams, 84.

El hecho de que los cinco goles fueran anotados por distintos futbolistas demostró que Carrick dispone de varias opciones para finalizar las jugadas de ataque.

Los jóvenes jugadores aprovecharon su oportunidad

En el encuentro, junto a los titulares habituales, varios jóvenes futbolistas también saltaron al campo con el Manchester United.

Jugadores como Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu y Zirkzee fueron titulares. En la segunda parte, Carrick realizó numerosos cambios, dando también oportunidades a los miembros de la academia.

Los goles de Devany, Amass y Williams demostraron que los suplentes también aportaron un ritmo alto al encuentro.

Una primera señal positiva para Carrick

En los partidos amistosos, la condición física de los jugadores y su adaptación a las nuevas exigencias tácticas son más importantes que el resultado. A pesar de ello, una victoria por 5-0 puede influir positivamente en la competencia y el ánimo del equipo.

Las pruebas de fuego para el Manchester United llegarán una vez comience la temporada oficial. Sin embargo, el juego rápido en ataque del equipo en Noruega y su capacidad para marcar a través de diferentes futbolistas supuso un resultado importante para Carrick.

¿Qué jugador del MU crees que tuvo la mejor actuación en este partido? Deja tu opinión en los comentarios.