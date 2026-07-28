Itel presentó el smartphone resistente y asequible Zeno 100 Pro

El mercado de gadgets asequibles y resistentes se ha enriquecido con un nuevo dispositivo interesante. Presentado en el mercado indio, Zeno 100 Pro el smartphone está llamando la atención por su precio sumamente económico y características inesperadas. Según ixbt.com, este dispositivo se ofrece a los compradores por el equivalente a solo 89 dólares estadounidenses. Así lo informa Ixbt.com informa .

El nuevo smartphone destaca por su durabilidad. Según los fabricantes, el dispositivo está protegido bajo el estándar de grado militar MIL-STD-810H , lo que garantiza su resistencia a factores externos. Por lo general, este tipo de protección se encuentra en modelos insignia costosos, pero su implementación en el segmento económico es una novedad importante.

Capacidades técnicas y rendimiento

El dispositivo está equipado con una pantalla IPS de 6,6 pulgadas con una frecuencia de 90 Hz y calidad HD+. Una alta tasa de actualización de pantalla se considera un indicador positivo para los dispositivos de clase económica. El teléfono inteligente funciona con un procesador de ocho núcleos Unisoc T7100.

Los indicadores también son bastante buenos en cuanto a la capacidad de la batería — Zeno 100 Pro recibió una batería de 5000 mAh, que admite carga de 10 W. La capacidad de RAM es de 3 GB, con la posibilidad de ampliarla virtualmente en 5 GB adicionales. El almacenamiento interno está fijado en 64 GB.

Funciones únicas y software

El smartphone funciona bajo el control de uno de los sistemas operativos más recientes —. Esto garantiza un funcionamiento rápido y estable de un dispositivo con especificaciones modestas. Las capacidades fotográficas no son muy altas: la cámara principal es de 8 MP y la cámara frontal toma fotos con una resolución de 5 MP.

Una de las características más singulares del dispositivo es — UltraLink la función. Esta tecnología permite realizar llamadas e intercambiar mensajes a través de Bluetooth incluso cuando no hay Wi-Fi o red móvil disponible. Además, para mayor comodidad, el smartphone cuenta con un lector de huellas dactilares montado en el lateral, función de reconocimiento facial, puerto infrarrojo para controlar electrodomésticos y un altavoz con amplificador de sonido DTS.