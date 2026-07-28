El Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis Jones

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El Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis Jones

Continuando con su actividad en el mercado de fichajes estival, el Inter de Milán contempla nuevos candidatos para reforzar su plantilla. Según informa Sportitalia, el centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, sigue en el radar de los "nerazzurri" y el interés mutuo sigue vigente. Así lo informa Goal.com.

La directiva del club ya ha alcanzado un acuerdo principal en cuanto al fortalecimiento de la línea defensiva. Se ha dado a conocer que el exdefensa del Manchester City, John Stones, se unirá al club milanés como agente libre. Ambas partes han llegado a un entendimiento por un contrato de dos años con un salario anual de 4 millones de euros. La ausencia de costo de transferencia permite al Inter ahorrar en su presupuesto y enfocar sus prioridades en el fichaje de Curtis Jones.

La postura del Liverpool y los planes del entrenador

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, reconoció abiertamente su gran admiración por el centrocampista inglés en sus comparecencias ante los medios. El técnico expresó su deseo de mantener al jugador en su plantilla para la presente temporada. No obstante, a pesar de las declaraciones del técnico, el propio futbolista no descarta la posibilidad de dar el salto al campeonato italiano.

Nacido en 2001, el centrocampista tiene un contrato vigente con el Liverpool hasta el 30 de junio de 2027. Al quedar tiempo para la finalización de su vínculo, el club inglés exige al menos 40 millones de euros por el jugador. Por su parte, el Inter no ha pasado de su oferta de 25 millones de euros presentada a finales de junio. Dicha cifra se considera elevada para los milaneses en las condiciones financieras actuales.

Factores que frenan el traspaso

  • La no realización de la venta de Davide Frattesi
  • El presupuesto de fichajes limitado del club
  • La elevada cifra exigida por el Liverpool
  • El deseo del jugador de fichar por Italia
A diferencia de la situación vivida el pasado mes de enero, el panorama ha cambiado radicalmente. En la actualidad, el fracaso en la venta de Davide Frattesi supone el principal obstáculo para la llegada de Curtis Jones. Si el Inter no logra traspasar a otro futbolista de la medular, la incorporación del centrocampista inglés se complicará.

A pesar de ello, el propio Curtis Jones ha manifestado en repetidas ocasiones a la directiva del Inter su disposición para recalar en el club milanés. Aunque todavía no se han enviado ofertas oficiales, se espera que las conversaciones en torno a esta operación continúen hasta el final de la temporada.

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