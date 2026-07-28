El jet de negocios Dassault Falcon 10X sufre un nuevo retraso

La empresa francesa Dassault Aviation ha pospuesto oficialmente una vez más la fecha de entrega a los clientes de su nuevo jet de negocios insignia, el Falcon 10X. Según ixbt.com, los primeros vuelos de la aeronave están ahora previstos para 2029, lo que representa un retraso de cuatro años respecto al calendario inicial y genera serios debates en el mercado de la aviación. Así lo informa Ixbt.com informa .

Originalmente, el lanzamiento al mercado de este moderno avión de esta gama estaba previsto para finales de 2025. Sin embargo, aunque la fecha inicial se aplazó a 2027, el programa se ha retrasado ahora al menos dos años más. Este es el segundo cambio importante de calendario en la historia de la empresa, el cual se explica por diversos factores externos y la complejidad del proceso de fabricación.

Nuevos requisitos de certificación y motivos del retraso

Eric Trappier, director ejecutivo de Dassault Aviation, explicó que varios factores graves han provocado la ampliación de los plazos. Entre ellos se encuentran las consecuencias de la pandemia, los problemas persistentes en el suministro de componentes y las nuevas normativas en la aviación civil.

Tras las tragedias del Boeing 737 MAX, las reglas de certificación de aeronaves se endurecieron drásticamente en todo el mundo. Según Trappier, el Falcon 10X es un avión de un tipo completamente nuevo y está siendo probado precisamente sobre la base de estos requisitos actualizados y extremadamente estrictos. Como resultado, este proceso legal y técnico requiere mucho más tiempo que en el modelo anterior Falcon 6X.

Capacidades técnicas y proceso de pruebas

A pesar de las dificultades, el programa Falcon 10X continúa su fase de desarrollo técnico. En particular, el primer prototipo del Falcon 10X despegó con éxito el 19 de junio de este año. En general, se prevé que cuatro aviones prototipo participen en los vuelos de prueba para garantizar la perfección de esta aeronave.

Se espera que el Falcon 10X sea el jet de negocios más grande y de mayor alcance en la historia de la empresa. El avión podrá recorrer nada menos que 7 500 millas náuticas (aproximadamente 13 890 kilómetros) sin aterrizar y tendrá la capacidad de alcanzar una velocidad de 0,925 Mach.

Entorno competitivo en el mercado

El nuevo jet de negocios tendrá que competir en el mercado global de la aviación con fuertes competidores como el Gulfstream G700, el Gulfstream G800 y el Bombardier Global 8000. Sin embargo, los retrasos sucesivos podrían dificultar la posición de la empresa francesa Dassault en el segmento de aviones de ultra largo alcance.

Mientras el fabricante francés concluye sus pruebas, sus principales competidores ya han comenzado a entregar sus últimos modelos modernos a los clientes.