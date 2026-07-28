Los procesadores Intel Core 2 Duo cumplen 20 años

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Los procesadores Intel Core 2 Duo cumplen 20 años

El mundo tecnológico celebra hoy el aniversario de uno de los dispositivos legendarios que cambió radicalmente el vector de desarrollo del mercado de ordenadores personales. Según ixbt.com, exactamente hace 20 años, más concretamente el 27 de julio de 2006, Intel anunció oficialmente sus famosos procesadores Core 2 Duo y Core 2 Extreme. Estos productos pasaron a la historia por devolver rápidamente a la empresa su posición de liderazgo en el mercado y su superioridad en alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los nuevos chips de 65 nm presentados en aquella época diferían radicalmente de sus predecesores. Los ingenieros de Intel decidieron abandonar la hasta entonces prioritaria carrera de frecuencias para cambiar drásticamente la arquitectura. Como resultado, los modelos base con nombre en clave Conroe lograron superar en algunos casos al Pentium Extreme Edition, considerado el buque insignia más potente de la generación anterior.

Arquitectura revolucionaria y nuevo enfoque

La llegada de la familia Core 2 Duo al mercado fue recibida calurosamente por usuarios y expertos. En lugar de perseguir altas frecuencias, la empresa se centró en aumentar el número de instrucciones ejecutadas por ciclo y mejorar la eficiencia energética. Esto permitió alcanzar simultáneamente una alta velocidad y reducir significativamente el nivel de calentamiento.

Posteriormente, Intel amplió esta familia para consolidar su éxito. Poco después se presentó también la línea Core 2 Quad, aún más potente. Esta serie de procesadores se convirtió en una de las soluciones más populares y demandadas de su época, siendo la elección de muchos entusiastas de los videojuegos y usuarios profesionales.

Transición rápida y el inicio de la era Core i

Sin embargo, el progreso tecnológico nunca se detiene. La familia Core 2 reinó en el mercado durante un periodo relativamente corto. Ya en 2008, Intel presentó al público la primera generación de procesadores Core i, más avanzados y que mantienen su dirección relevante hasta el día de hoy.

A pesar de ello, presentados hace 20 años, los procesadores Core 2 Duo siguen siendo uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la empresa. Se recuerdan con orgullo hoy en día porque sirvieron como base para que Intel saliera de la crisis y recuperara el liderazgo en el mercado.

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Abror Shuhratov
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