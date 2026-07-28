Satya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisis

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Satya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisis

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recomendó encarecidamente al mundo empresarial que sea sumamente prudente en el uso de tecnologías de inteligencia artificial y que no dependa de un solo proveedor privado. En una entrevista con el canal CNN, afirmó abiertamente que las empresas que confían plenamente en un solo laboratorio de IA perderán su competitividad en el futuro y entrarán en declive. Así lo informa Techcrunch.com lo reporta.

Según ixbt.com, Nadella destacó que las empresas deben tener cuidado al transferir sus datos y consultas (prompts) a otras compañías. En su opinión, cada empresa, al utilizar modelos de inteligencia artificial, debe conservar todos sus metadatos. Esto permitirá en el futuro crear sus propios modelos abiertos o parámetros de ponderación especiales (weights).

La necesidad de controlar la infraestructura de la IA

Continuando con su razonamiento, el jefe de Microsoft señaló que cualquier empresa que no tenga su propio modelo o infraestructura independiente cede gradualmente su capacidad de pensamiento al exterior. Si las empresas no utilizan pasarelas de IA especiales que separen el intercambio de datos y las consultas del modelo, correrán un gran riesgo.

Asimismo, Nadella instó a las empresas a no volverse excesivamente dependientes de las herramientas de codificación integradas y los asistentes (harnesses) de los laboratorios de IA. Tal enfoque permitirá a la empresa cambiar cualquier modelo en el futuro o utilizar múltiples sistemas simultáneamente. Como resultado, el negocio no atará su destino a un solo proveedor.

Tendencias del mercado y perspectivas de futuro

Curiosamente, la propia Microsoft es uno de los principales inversores en grandes laboratorios de inteligencia artificial como Anthropic y OpenAI. Sin embargo, esta declaración de Nadella demuestra la creciente demanda de infraestructura alternativa y servicios en la nube en el mercado tecnológico.

Hoy en día, los representantes empresariales buscan elegir modelos más económicos de código abierto que funcionen en su propio hardware, en lugar de depender de un solo modelo costoso. Esto aumentará aún más la necesidad de gestionar diversos sistemas de IA y utilizar agentes de codificación independientes en el futuro.

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Abror Shuhratov
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