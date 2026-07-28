John Stones apunta a continuar su carrera en Italia

Se espera un giro radical en la carrera de John Stones, defensa de la selección de Inglaterra y del Manchester City. Según la información difundida por Sky Sports, el experimentado jugador ha llegado a un acuerdo verbal para unirse al Inter, vigente campeón de la Serie A, y está cerca de dejar el fútbol inglés. Así lo informa Goal.com informa .

Una vez finalizado su contrato actual con el Manchester City, se espera que Stones llegue al club de San Siro como agente libre. Actualmente, los representantes del defensa trabajan activamente para ultimar los detalles de un contrato de dos años con el gigante italiano.

Un fichaje importante para el Inter y sus rivales

Este acuerdo se considera un gran logro para el entrenador del Inter, Cristian Chivu. El técnico tiene como objetivo reforzar su plantilla con jugadores que posean una gran experiencia ganadora. Se espera que la vasta trayectoria de John Stones en la Premier League y en el ámbito internacional sea de gran utilidad para el club milanés.

Según se ha sabido, el éxito del campeón italiano en este asunto ha supuesto un duro golpe para los planes de varios equipos influyentes de Inglaterra. En particular, el Arsenal y el Chelsea querían retener al experimentado defensa en sus filas. Cabe destacar que, tras la lesión de William Saliba, los "Gunners" necesitaban especialmente profundidad en su línea defensiva.

Sin embargo, no solo los clubes ingleses, sino también otros grandes compitieron por el jugador. En concreto, la directiva de la Juventus también se había puesto en contacto con los representantes del futbolista el fin de semana. Aunque los turineses esperaban convencer al defensa, las acciones rápidas y decisivas del Inter abrieron el camino hacia Milán.

Cambios en la defensa y planes de futuro

El fichaje de John Stones forma parte de un plan más amplio para renovar la zaga del Inter bajo la dirección técnica de Cristian Chivu. Aunque la atención principal se centra actualmente en el futbolista inglés, el club también sigue interesado en el capitán del Tottenham, Cristian Romero, quien es uno de los principales objetivos de fichaje del entrenador.

Si Benjamin Pavard abandona el equipo durante el mercado de fichajes de verano, los Nerazzurri tendrán la oportunidad de incorporar tanto a Stones como a Romero. El futuro de Pavard sigue siendo incierto por ahora, y su marcha crearía tanto espacio en la plantilla como libertad financiera para renovar profundamente la defensa. En cualquier caso, el campeón italiano prioriza actualmente el fichaje de John Stones para cerrar el acuerdo por completo.