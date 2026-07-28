Thea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusión

La startup Thea Energy, que busca comercializar la energía de fusión, ha ganado una importante subvención federal de 20 millones de dólares por parte del Departamento de Energía de EE. UU. Estos fondos se destinarán a financiar el proceso de fabricación de imanes superconductores de alta temperatura (HTS), lo que representa un paso crucial en la creación de futuras fuentes de energía. Así lo informa Techcrunch.com lo anuncia.

Según TechCrunch, esta financiación fue otorgada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Energía (ARPA-E) del Departamento de Energía de EE. UU. Para las startups dedicadas a tecnologías de vanguardia (hard-tech), la producción siempre ha exigido una gran inversión financiera, por lo que esta subvención representa un apoyo vital para la compañía.

Confinamiento magnético y tecnología stellarator

Los reactores de confinamiento magnético son uno de los dos métodos principales para generar energía de fusión, en los cuales potentes campos magnéticos retienen y comprimen el plasma. Las partículas se calientan hasta fusionarse con el combustible, liberando una cantidad inmensa de energía. En este proceso, los imanes HTS se encuentran entre los componentes más costosos pero determinantes.

El reactor de Thea Energy se basa en un diseño conocido como stellarator. Los stellarators asemejan a una cámara de bicicleta de formas curvas, lo que ayuda a confinar el plasma de manera más eficiente. Por lo general, los imanes de estos dispositivos se fabrican con formas complejas, lo que eleva drásticamente su coste de producción.

Enfoque innovador para la reducción de costes

Con el fin de disminuir los costes de producción, Thea ha implementado una solución singular. Los 12 grandes imanes que cumplen la función principal en el reactor de la empresa están hechos a partir de solo cuatro modelos diferentes. Asimismo, más de 300 pequeños imanes utilizados para el ajuste preciso del plasma comparten exactamente la misma forma.

Estos pequeños imanes están distribuidos a lo largo del perímetro del reactor, como píxeles en una pantalla de ordenador. Su control mediante software incrementa la tolerancia ante errores de construcción y reduce finalmente los costes generales de manera significativa.

Actualmente, Thea Energy se posiciona como una de las startups de fusión nuclear con mayor financiación. En mayo de este año, la compañía recaudó 100 million de dólares en inversiones, y a principios de 2024 cerró con éxito una ronda de Series A de 20 millones de dólares. Al igual que muchos competidores de la industria, Thea planea construir su primera central de energía de fusión a escala comercial para mediados de la década de 2040.