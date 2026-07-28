Peacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégica

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Peacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégica

En un momento en que los actores del mercado del streaming se centran principalmente en fusiones y adquisiciones, NBCUniversal ha elegido una estrategia diferente al iniciar una amplia colaboración con YouTube. Según ixbt.com, en virtud de un acuerdo estratégico global plurianual firmado por ambas partes, el paquete Premium del servicio de streaming Peacock estará disponible para los suscriptores de YouTube Premium en EE. UU. a partir de principios de 2027. Este paso permitirá a los espectadores disfrutar de sus programas y retransmisiones deportivas favoritas sin salir de la plataforma. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según el nuevo acuerdo, millones de usuarios obtendrán acceso a la colección completa de contenidos de la plataforma Peacock. Esto incluye proyectos populares como las competiciones deportivas de la NFL y la NBA, los famosos programas “Saturday Night Live” y “Love Island USA”, la serie “Law & Order: SVU” así como la franquicia The Real Housewives del canal Bravo. Todo el contenido se integrará directamente en la experiencia de YouTube, haciendo que el proceso de búsqueda y visualización sea aún más cómodo para los espectadores.

Mercado de servicios de streaming y estrategia de distribución

Esta colaboración también es de gran importancia para YouTube, ya que hace que su servicio de suscripción sea aún más atractivo y respalda su estrategia de convertir la plataforma en un centro de streaming único y principal. En el contexto de la competencia con plataformas como YouTube y TikTok, que ocupan activamente el tiempo de los consumidores, los gigantes de los medios buscan nuevas vías de crecimiento. Mientras que otras grandes empresas del mercado buscan cambios a través de grandes fusiones, Peacock ha elegido el camino de la amplia distribución y de llegar a la audiencia existente.

Actualmente, Peacock continúa aplicando de manera coherente su política de ubicar su contenido en las plataformas que los espectadores ya utilizan. En particular, la empresa había establecido previamente asociaciones con Amazon y Apple. El acuerdo global firmado con YouTube sirve como el paso más importante de Peacock en este sentido. Esta noticia llega tras los informes sobre el logro del primer beneficio trimestral de la compañía.

Mercado internacional y oportunidades de suscripción

Vale la pena señalar que esta asociación estratégica no se limita al mercado estadounidense. Los servicios de streaming internacionales de NBCUniversal, Universal+ y Hayu, también se ofrecerán a los usuarios a través de YouTube Premium en determinados mercados seleccionados. Esto ampliará significativamente el alcance global del servicio.

Asimismo, a partir de finales de este verano, también será posible suscribirse oficialmente al servicio Peacock Premium como una suscripción complementaria independiente a través de YouTube Primetime Channels. Actualmente, Peacock Premium opera en un modo con anuncios con un precio de 10.99 dólares al mes, mientras que el paquete Peacock Premium Plus se ofrece a los usuarios a través de YouTube Primetime Channels desde finales de junio.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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