El exdelantero del Tottenham, Vincent Janssen, está cerca de dar uno de los pasos más importantes de su carrera mudándose a Norteamérica. El internacional neerlandés acordó dejar su etapa prolífica en el Royal Antwerp de Bélgica para fichar por la liga estadounidense. Este traspaso abre un nuevo y gran capítulo en la trotamundos carrera del jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por Voetbal International, el experimentado delantero ha llegado a un acuerdo total sobre los términos de su contrato personal con los Portland Timbers. La atractiva oferta del club de la MLS, que se ajustaba plenamente a los planes futuros y objetivos familiares del jugador, aceleró el traspaso.

Temporadas exitosas en Bélgica y decisión de marcha

La decisión de partir hacia EE. UU. se tomó a pesar de los intensos intentos del Royal Antwerp por retener a su principal figura en la delantera. Janssen rechazó la nueva oferta del club, poniendo fin a sus cuatro años fructíferos en la Pro League de Bélgica y prefiriendo un nuevo reto en América.

Para el delantero centro de 32 años, el paso a la MLS no es simplemente un movimiento financiero, sino la materialización de un objetivo personal y familiar de larga data. Con una esposa mexicoamericana, el jugador había manifestado abiertamente en varias ocasiones su deseo de mudar a su familia a EE. UU. antes de encarar los últimos años de su carrera.

Planes familiares y objetivos futuros

El plan familiar a largo plazo busca establecer un lugar de residencia permanente en Norteamérica una vez que el jugador cuelgue las botas. Al fichar por el club de Portland, Vincent logró combinar perfectamente su etapa de carrera deportiva con los planes hogareños y de vida de su familia.

Cabe recordar que el paso de Vincent Janssen por el Tottenham fue complicado, ya que bajo la dirección de Mauricio Pochettino logró marcar apenas 6 goles en 42 partidos. Tras su salida de la Premier League, su carrera dio un giro verdaderamente positivo y su nivel de juego aumentó de forma notable.

Un legado brillante en Europa

El exdelantero del AZ Alkmaar deja el Royal Antwerp habiendo dejado una huella profunda. Durante sus cuatro temporadas estables en el club belga, disputó 173 partidos en todas las competiciones, anotando 64 goles y dando 27 asistencias.

Sus movimientos tácticos en el campo y su estilo de juego confiable jugaron un papel decisivo en los éxitos nacionales del equipo. Con la ayuda de Janssen, el Antwerp logró un doblete histórico al conquistar la liga y la copa nacional, y también participó por primera vez en la historia del club en la fase de grupos de la UEFA Champions League.