El Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan Henderson

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El Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan Henderson

El club londinense del Chelsea se dispone a cambiar radicalmente su estrategia de fichajes de verano con un movimiento inesperado para añadir experiencia a su plantilla. Según la información difundida por SunSport, el equipo está valorando la posibilidad de incorporar al ex capitán del Liverpool, Jordan Henderson. Actualmente en las filas del Brentford, se espera que el experimentado centrocampista aporte las cualidades de liderazgo necesarias al equipo dirigido por Xabi Alonso. Así lo informa Goal.com.

En los últimos mercados de fichajes, la directiva del Chelsea se había centrado exclusivamente en adquirir jóvenes talentos con proyección, pero ahora confía en jugadores experimentados para mantener el equilibrio en el equipo. Jordan Henderson firmó un contrato de dos años con el Brentford el verano pasado, tras una etapa de 18 meses en el Ajax de los Países Bajos. Sin embargo, el equipo dirigido por Keith Andrews estaría dispuesto a rescindir el contrato del jugador de forma anticipada, lo que podría facilitar su llegada al Chelsea como agente libre y a coste cero.

Experiencia y equilibrio financiero

Este acuerdo de traspaso no solo le permitiría al veterano jugador continuar su carrera en la cúspide del fútbol europeo, sino que también ayudaría al Chelsea a gestionar sus restricciones financieras. A pesar de su veteranía, Henderson no ha perdido relevancia en el panorama internacional. Recientemente fue incluido en la convocatoria de la selección de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel para la Copa del Mundo 2026. Aunque sus minutos sobre el césped fueron limitados en el torneo, el cuerpo técnico elogió su influencia fundamental en el vestuario.

El experimentado centrocampista, que cuenta con 90 partidos disputados, no solo está en la órbita del club londinense. Otros dos clubes de la Premier League también siguen de cerca la situación. A pesar de ello, la directiva del Chelsea ha acelerado el proceso para incorporar futbolistas contrastados y lidera claramente la carrera.

El fracaso en el fichaje de Granit Xhaka y la opción Henderson

Durante el mercado estival, los londinenses intentaron inicialmente fichar al centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka. El futbolista suizo había brillado anteriormente bajo las órdenes de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen. No obstante, el Sunderland se negó rotundamente a dejar salir a su líder. El contrato vigente del jugador se extiende hasta el verano de 2028, y el técnico Régis Le Bris zanjó el tema al recalcar que el suizo es intransferible y crucial para la participación del equipo en la próxima Europa League.

La falta de necesidad económica de venta por parte del club y su firme postura obligaron al Chelsea a centrar inmediatamente su atención en la opción de Jordan Henderson. Si la operación se concreta, los londinenses sumarán un líder de peso tanto dentro como fuera del terreno de juego.

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