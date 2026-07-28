La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa único

Según ixbt.com, Gigabyte ha presentado las tarjetas gráficas de la gama GeForce Aorus Infinity con un diseño totalmente innovador en el mercado. Al ser uno de los modelos de gama alta de esta serie, el diseño de la placa gráfica RTX 5080 ha llamado la atención de la comunidad tecnológica, ya que su placa de circuito impreso presenta soluciones arquitectónicas inesperadas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Estructura inusual y flujo de aire

Según la información revelada, la parte del circuito impreso de la nueva tarjeta gráfica tiene una longitud bastante corta, y se descubrió un enorme orificio en su parte izquierda. Dicho orificio no es continuo y está atravesado por varias pistas finas. Según los expertos, esta solución de ingeniería se diseñó deliberadamente para permitir que el sistema de refrigeración expulse el aire directamente, garantizando así un flujo de aire pasante (skvoznoy produm). Un diseño similar no se había visto antes en otros modelos del mercado.

Disposición densa y potente sistema de alimentación

Debido a que el área total de la placa de circuito impreso no es muy grande, los microcomponentes están ubicados de manera muy densa en ella. En particular, según ixbt.com, el dispositivo está equipado con un subsistema de alimentación de 17 fases, lo que garantiza el funcionamiento estable del chip gráfico.

El funcionamiento eficiente de la tarjeta gráfica depende no solo de la placa, sino también de su conjunto de refrigeración. Dado que el disipador creado para este modelo utiliza una gran cantidad de tubos de calor, se espera que la eficacia general del refrigerador sea muy alta. Este enfoque utilizado por Gigabyte puede ser un paso importante para prevenir el sobrecalentamiento en dispositivos de alto rendimiento.